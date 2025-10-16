Состояние Арно увеличилось на $19 млрд на фоне роста прибыли LVMH

Состояние Арно увеличилось на $19 млрд на фоне роста прибыли LVMHБизнесмен сохранил статус богатейшего человека за пределами США
Состояние основателя и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно выросло на $19 млрд после публикации отчетности. Это следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
На 16 октября состояние французского бизнесмена оценивается в $192 млрд, он занимает седьмое место в рейтинге. Арно сохранил статус богатейшего человека за пределами США. Седьмое место Арно сохраняет и в рейтинге Forbes, где его состояние оценивается в $181 млрд.
14 октября LVMH опубликовала отчетность за III квартал и девять месяцев 2025 г. Группа получила выручку в 58,1 млрд евро. Продажи в III квартале выросли на 1% до 18,28 млрд евро после снижения на 3% и 4% в I и II кварталах соответственно.
Доля семьи Арно в LVHM составляет 48%. Среди брендов, входящих в группу, – Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Bulgari, Loro Piana и еще свыше 70 компаний моды и косметики. По данным Bloomberg, Арно владеет акциями через структуры, связанные с Financiere Agache – парижская компания, которая управляет инвестициями Арно и его семьи. В начале 2025 г. состояние Арно достигало $209 млрд.
Среди других богатейших неамериканцев в рейтинге Bloomberg – экс-президент испанской Inditex Амансио Ортега (16-е место, $117 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (17-е место, $111 млрд), владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (18-е место, $97,8 млрд).