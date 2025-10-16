Состояние Арно увеличилось на $19 млрд на фоне роста прибыли LVMH

14 октября LVMH опубликовала отчетность за III квартал и девять месяцев 2025 г. Группа получила выручку в 58,1 млрд евро. Продажи в III квартале выросли на 1% до 18,28 млрд евро после снижения на 3% и 4% в I и II кварталах соответственно.