Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Состояние Арно увеличилось на $19 млрд на фоне роста прибыли LVMH

Бизнесмен сохранил статус богатейшего человека за пределами США
Максим Цуланов
IMAGO / Starface / tass
IMAGO / Starface / tass

Состояние основателя и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно выросло на $19 млрд после публикации отчетности. Это следует из индекса миллиардеров Bloomberg.

На 16 октября состояние французского бизнесмена оценивается в $192 млрд, он занимает седьмое место в рейтинге. Арно сохранил статус богатейшего человека за пределами США. Седьмое место Арно сохраняет и в рейтинге Forbes, где его состояние оценивается в $181 млрд.

14 октября LVMH опубликовала отчетность за III квартал и девять месяцев 2025 г. Группа получила выручку в 58,1 млрд евро. Продажи в III квартале выросли на 1% до 18,28 млрд евро после снижения на 3% и 4% в I и II кварталах соответственно.

Доля семьи Арно в LVHM составляет 48%. Среди брендов, входящих в группу, – Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Bulgari, Loro Piana и еще свыше 70 компаний моды и косметики. По данным Bloomberg, Арно владеет акциями через структуры, связанные с Financiere Agache – парижская компания, которая управляет инвестициями Арно и его семьи. В начале 2025 г. состояние Арно достигало $209 млрд.

Среди других богатейших неамериканцев в рейтинге Bloomberg – экс-президент испанской Inditex Амансио Ортега (16-е место, $117 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (17-е место, $111 млрд), владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (18-е место, $97,8 млрд).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь