Спрос на агротуризм в России увеличится более чем на 60%

Но его доля среди поездок по стране остается небольшой
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объекты сельскохозяйственного туризма в 2025 г. примут 650 000 гостей, прогнозирует Минсельхоз. Сколько их было в прошлом году, его представитель не уточнил. Но в июне зампред правления Россельхозбанка Елена Батурова называла цифру в 400 000 человек. Соответственно, рост числа туристов может составить 62,5%.

Но доля аграрного направления пока невелика. Внутренний турпоток в России в 2024 г. достиг 92 млн поездок.

