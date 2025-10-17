Спрос на агротуризм в России увеличится более чем на 60%

Объекты сельскохозяйственного туризма в 2025 г. примут 650 000 гостей, прогнозирует Минсельхоз. Сколько их было в прошлом году, его представитель не уточнил. Но в июне зампред правления Россельхозбанка Елена Батурова называла цифру в 400 000 человек. Соответственно, рост числа туристов может составить 62,5%.