Россияне предпочитают колбасу и сыр в нарезке

Россияне предпочитают колбасу и сыр в нарезкеТакая продукция удобнее для небольших семей
Продажи фасованных колбасных нарезок в первом полугодии 2025 г. выросли год к году на 9,5% в натуральном выражении (до 65 000 т) и на 20,1% в деньгах (до 70 млрд руб.). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель исследовательской компании NTech. В то же время реализация варено-копченых и полукопченых колбас за этот период увеличилась лишь на 5,7% в деньгах при сохранении прошлогодних объемов.
Продажи вареной колбасы и ветчины прибавили 6,6% и 12,4% соответственно. Абсолютных цифр по этим категориям в NTech не предоставили. Сырные нарезки тоже росли быстрее сыров в целом. Их реализация увеличилась за первые полгода на 1,4% до 19 000 т и на 19,7% до 22 млрд руб. Вместе с тем у ненарезанных сыров этот показатель прибавил 17,9% в рублях при снижении на 2,3% в весе.