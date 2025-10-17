Россияне предпочитают колбасу и сыр в нарезке

Продажи фасованных колбасных нарезок в первом полугодии 2025 г. выросли год к году на 9,5% в натуральном выражении (до 65 000 т) и на 20,1% в деньгах (до 70 млрд руб.). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель исследовательской компании NTech. В то же время реализация варено-копченых и полукопченых колбас за этот период увеличилась лишь на 5,7% в деньгах при сохранении прошлогодних объемов.