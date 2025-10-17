В России создается единый проектный офис судостроения

В России создается единый проектный офис судостроенияЕго первым гражданским заказом станет отечественный танкер-газовоз
Научно-исследовательский центр (НИЦ) им. Крылова, который создается на базе нынешнего ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (Крыловский ГНЦ), до конца 2025 г. сформирует основные направления своей деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщил его гендиректор Дмитрий Новиков.
Основанный в 1894 г. Крыловский ГНЦ, по собственным оценкам, является одним из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Центр находится в ведении Минпромторга РФ.
