В России создается единый проектный офис судостроения

Научно-исследовательский центр (НИЦ) им. Крылова, который создается на базе нынешнего ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (Крыловский ГНЦ), до конца 2025 г. сформирует основные направления своей деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщил его гендиректор Дмитрий Новиков.