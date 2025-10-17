Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Российское пиво за год подорожало более чем на 20%, а импортное – на 35%

Это следствие повышения акцизов и ввозных пошлин
Полина Гриценко
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость литра пива, произведенного в России, в июле 2025 г. в среднем выросла на 20% к аналогичному месяцу прошлого года до 157 руб., подсчитал оператор маркировки «Честный знак» (без учета HoReCa). За тот же период цена литра импортного пива, по его данным, увеличилась на 35% до 330 руб. «Ведомости» ознакомились с исследованием. В среднем литр пива, по данным его авторов, за этот период прибавил 21,7%, достигнув 165 руб.

В «Честном знаке» проследили, что до конца 2024 г. стоимость отечественного напитка росла соразмерно уровню инфляции (в пределах 7–9%). Но с января 2025 г. изменились ставки акциза. Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% они выросли с 27 до 30 руб. за литр, а для крепкого пива – с 51 до 56 руб. за литр. Акцизная нагрузка станет основным фактором для увеличения цен на российское пиво в дальнейшем, делают вывод в «Честном знаке». Импортная продукция продолжила дорожать в 2025 г., несмотря на укрепление рубля, утверждает оператор маркировки. Он объясняет это тем, что рынок стал наполняться товаром, ввезенным по более высоким ставкам акциза и пошлин. Пошлины на импорт пива из недружественных стран с 1 января 2025 г. выросли в 10 раз – с 0,1 до 1 евро за литр.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте