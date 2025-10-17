Российское пиво за год подорожало более чем на 20%, а импортное – на 35%

В «Честном знаке» проследили, что до конца 2024 г. стоимость отечественного напитка росла соразмерно уровню инфляции (в пределах 7–9%). Но с января 2025 г. изменились ставки акциза. Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% они выросли с 27 до 30 руб. за литр, а для крепкого пива – с 51 до 56 руб. за литр. Акцизная нагрузка станет основным фактором для увеличения цен на российское пиво в дальнейшем, делают вывод в «Честном знаке». Импортная продукция продолжила дорожать в 2025 г., несмотря на укрепление рубля, утверждает оператор маркировки. Он объясняет это тем, что рынок стал наполняться товаром, ввезенным по более высоким ставкам акциза и пошлин. Пошлины на импорт пива из недружественных стран с 1 января 2025 г. выросли в 10 раз – с 0,1 до 1 евро за литр.