Путин: добыча нефти в России в 2025 году снизится на 1%

В подготовленном Минэкономразвития и опубликованном в конце сентября прогнозе социально-экономического развития приведен более оптимистичный прогноз добычи нефти на 2025 г. – 516 млн т. Экспорт нефти в этом году запланирован на уровне 240,1 млн т, тогда как в прошлом году, по данным Минэка, поставки составили 245,2 млн т. Вице-премьер Александр Новак в марте этого года говорил, что добыча нефти в России в 2025 г. может составить 515–520 млн т.