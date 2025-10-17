Путин: добыча нефти в России в 2025 году снизится на 1%Уже в следующем году страна может вернуться и к росту, не исключают эксперты
Добыча нефти в России в 2025 г. снизится примерно на 1% к уровню прошлого года и составит 510 млн т. Об этом 16 октября 2025 г. заявил в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин.
Сокращение происходит в результате исполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств (ОПЕК+), пояснил президент. То есть это добровольное снижение, подчеркнул он.
Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны механизмов недобросовестной конкуренции. Сейчас Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти, заявил он.
Президент напомнил, что в условиях внешних ограничений российские нефтяные компании проявляют гибкость, смогли выстроить новые каналы поставок и платежей. Он также заявил, что компании «надежно снабжают внутренний рынок и развивают переработку нефти».
В ходе выступления Путин отметил продолжающийся рост спроса на нефть в мире. По его словам, мировой спрос на нефть в 2025 г. составит 104,5 млн барр./сутки, что превышает показатель прошлого года более чем на 1 млн барр./сутки.
В прошлом году добыча нефти в России, по данным Минэнерго, снизилась на 3% до 516,1 млн т. Поставки нефти на экспорт в 2024 г., по данным министерства, сократились на 2% до 239,8 млн т, а первичная переработка – на 3% до 266,8 млн т. Производство бензина составило 43,1 млн т (-2%), дизельного топлива – 85,7 млн т (-3%).
В подготовленном Минэкономразвития и опубликованном в конце сентября прогнозе социально-экономического развития приведен более оптимистичный прогноз добычи нефти на 2025 г. – 516 млн т. Экспорт нефти в этом году запланирован на уровне 240,1 млн т, тогда как в прошлом году, по данным Минэка, поставки составили 245,2 млн т. Вице-премьер Александр Новак в марте этого года говорил, что добыча нефти в России в 2025 г. может составить 515–520 млн т.
Официальные данные по добыче нефти в России на регулярной основе сейчас не публикуются. Росстат приостановил публикацию соответствующей статистики с апреля 2023 г. По последним доступным данным Минэнерго, в январе – мае 2025 г. добыча нефти сократилась на 3,5% в годовом выражении до 211 млн т.
Другими ориентирами являются данные ОПЕК и Международного энергетического агентства, но они, как правило, отличаются от официальной статистики.
Уровень добычи нефти в России ограничен условиями соглашения ОПЕК+. В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ договорились о продлении ранее утвержденных квот на добычу нефти до конца 2026 г. Общий предельный уровень добычи составляет 39,7 млн барр./сутки, в том числе общая квота стран ОПЕК – 24,1 млн барр./сутки, а не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки. Официальная квота России составляет 9,95 млн барр./сутки.
При этом Россия и еще семь стран – Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – в рамках добровольных обязательств сокращали добычу в дополнение к официальным квотам. Эти обязательства предполагали дополнительное снижение добычи восемью странами на 2,2 млн барр./сутки в период до конца марта 2025 г. и еще на 1,65 млн барр./сутки – до конца 2026 г. С апреля 2025 г. эти страны приступили к постепенному восстановлению объемов добычи. В октябре добыча восьми стран должна вырасти на 317 000 барр./сутки до 33,02 млн барр./сутки.
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, также компенсируют недостаточное сокращение добычи в предыдущие месяцы. В начале октября ОПЕК сообщала, что общий объем таких компенсаций в октябре должен был составить 203 000 барр./сутки. Плановый объем компенсационного сокращения добычи России в октябре – декабре составляет 34 000 барр./сутки ежемесячно.
На объемы добычи и экспорта российской нефти также влияют санкции недружественных государств, которые пытаются ограничить нефтяные доходы России. С 5 декабря 2022 г. было введено эмбарго недружественных стран на морские поставки нефти из России. Одновременно с этим начал действовать предельный уровень (потолок) цен на российскую нефть – $60/барр.
Ограничение ввели страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), ЕС, Австралия и некоторые европейские страны, не входящие в Евросоюз. Эти страны обязались не только не приобретать российскую нефть по цене выше установленного уровня, но и не перевозить ее и не оказывать услуги по страхованию. С 3 сентября 2025 г. предельный уровень снижен до $47,6/барр. Аналогичные меры с 5 февраля 2023 г. действуют в отношении поставок российских нефтепродуктов. На объемы переработки также оказывают влияние внеплановые ремонты на НПЗ.
Соглашение ОПЕК+ остается главным фактором, определяющим уровень добычи нефти в России, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Снижение переработки нефти не сильно повлияло на объемы добычи за счет экспорта сырья, говорит он. Того же мнения придерживается советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Исходя из текущих условий сделки ОПЕК+ добыча нефти в России в этом году теоретически может составить 516 млн т, как и в прошлом году, но фактически добыча может быть немного ниже квоты, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Снижение добычи ниже отметки 510 млн т в этом году маловероятно, считает Шапошников.
В следующем году при текущих условиях сделки ОПЕК+ добыча нефти в России потенциально может достичь 550 млн т, т. е. вырасти примерно на 8%, подсчитал Бахтин. По прогнозу Шапошникова, добыча вырастет на 2–4% до 520–530 млн т на фоне роста спроса на российскую нефть со стороны Китая. Суверов ожидает роста добычи на 1,5% до 517,5 млн т.
По прогнозу Минэка, добыча в 2026 г. составит 525,2 млн т.