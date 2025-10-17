Минпромторг проработает меры поддержки экспорта косметики

Что говорят компании

Опрошенные «Ведомостями» производители парфюмерно-косметической продукции говорят, что наращивают объемы экспорта. Так, Estilab (бренды Icon Skin, Decode) в 2025 г. увеличит их почти в 2 раза к предыдущему году – до 200 млн руб., сказала сооснователь компании Ирина Амосова. В 2023 г. этот показатель и вовсе составлял 31,5 млн руб., указывает она. Объем экспорта, по словам Амосовой, рос с количеством стран – импортеров продукции, с 2023 по 2025 г. их число увеличилось с 2 до 13. Faberlic за первые девять месяцев 2025 г. увеличила экспорт своей продукции на 17% до 7,4 млрд руб., сообщил представитель компании.