Минпромторг проработает меры поддержки экспорта косметики

Производители наращивают объемы экспорта
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг планирует проработать меры по поддержке экспорта продукции российских производителей косметики и парфюмерии, сообщил на выставке Intercharm 15 октября заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин. «Отдельным треком мы можем посмотреть на то, как нашим производителям парфюмерии и косметики помогать выходить на эти [экспортные] рынки, захватывать их», – сказал Юрин (цитата по ТАСС).

В 2019–2021 гг. экспорт косметики из России ежегодно увеличивался и к 2021 г. достиг $801,5 млн, сообщал портал «РБК Отрасли» со ссылкой на данные BusinesStat. Но в 2022–2023 гг. выручка от экспорта начала сокращаться на 14,3–22,9% и к 2023 г. снизилась до $529,4 млн. С введением санкций производителям пришлось перестраиваться на другие регионы, отмечали аналитики издания. В качестве примера поддержки Юрин привел субсидии на транспортировку продукции. Отдельные такие меры, по его словам, уже введены по нескольким странам, в том числе по Вьетнаму.

Действующее соглашение о свободной торговле между странами – участниками Евразийского экономического союза и некоторыми странами, в том числе Вьетнамом, создают более выгодные условия для выхода на эти рынки, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Среди мер поддержки, которыми пользуются российские производители косметики для экспорта, Бобровский называет льготные кредиты.

Что говорят компании

Опрошенные «Ведомостями» производители парфюмерно-косметической продукции говорят, что наращивают объемы экспорта. Так, Estilab (бренды Icon Skin, Decode) в 2025 г. увеличит их почти в 2 раза к предыдущему году – до 200 млн руб., сказала сооснователь компании Ирина Амосова. В 2023 г. этот показатель и вовсе составлял 31,5 млн руб., указывает она. Объем экспорта, по словам Амосовой, рос с количеством стран – импортеров продукции, с 2023 по 2025 г. их число увеличилось с 2 до 13. Faberlic за первые девять месяцев 2025 г. увеличила экспорт своей продукции на 17% до 7,4 млрд руб., сообщил представитель компании.

Кредиты по заниженным ставкам использует, например, Estilab, развивая экспортное направление, говорит сооснователь компании Ирина Амосова. Среди других мер представитель компании отмечает участие в бизнес-миссиях и выставках. Представитель Natura Siberica указывает, что государство помогает игрокам рынка в поиске перспективных ниш на новом для компании экспортном рынке и продвижении продукции, а также помогает с транспортировкой и сертификацией товаров. В Faberlic отмечают отсутствие пошлин и таможенных сборов на территории РФ, электронное декларирование, ускоряющее оформление экспортных деклараций, образовательные программы об аспектах экспорта.

Господдержку необходимо направить на логистику, сертификацию и маркетинговые инвестиции, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, именно эти факторы являются основными в развитии экспорта. Особую актуальность в условиях высокой ключевой ставки имеет субсидирование процентных ставок по кредитам для финансирования экспортных поставок, замечает эксперт. Faberlic считает важным поддержку инвестиций в увеличение производственных мощностей, это помогло бы повысить конкурентоспособность продукции на международных рынках. Амосова говорит о необходимости компенсации затрат на участие в международных выставках и софинансирования исследований в лабораториях.

Представитель Natura Siberica сообщает о фокусе компании на Индию и Китай. Поэтому он выделяет необходимость компенсации затрат на регистрацию товарных знаков, а также создания единого представительства и складской логистики для экспортных компаний, работающих с товарами повседневного спроса, в этих странах. Бобровский считает, что нужно обратить внимание на развитие производства отечественных ингредиентов для парфюмерно-косметической продукции. При этом он уточняет, что этот процесс зависит не только от Минпромторга.

