Минпромторг проработает меры поддержки экспорта косметики

Минпромторг проработает меры поддержки экспорта косметикиПроизводители наращивают объемы экспорта
Минпромторг планирует проработать меры по поддержке экспорта продукции российских производителей косметики и парфюмерии, сообщил на выставке Intercharm 15 октября заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин. «Отдельным треком мы можем посмотреть на то, как нашим производителям парфюмерии и косметики помогать выходить на эти [экспортные] рынки, захватывать их», – сказал Юрин (цитата по ТАСС).
В 2019–2021 гг. экспорт косметики из России ежегодно увеличивался и к 2021 г. достиг $801,5 млн, сообщал портал «РБК Отрасли» со ссылкой на данные BusinesStat. Но в 2022–2023 гг. выручка от экспорта начала сокращаться на 14,3–22,9% и к 2023 г. снизилась до $529,4 млн. С введением санкций производителям пришлось перестраиваться на другие регионы, отмечали аналитики издания. В качестве примера поддержки Юрин привел субсидии на транспортировку продукции. Отдельные такие меры, по его словам, уже введены по нескольким странам, в том числе по Вьетнаму.
Действующее соглашение о свободной торговле между странами – участниками Евразийского экономического союза и некоторыми странами, в том числе Вьетнамом, создают более выгодные условия для выхода на эти рынки, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Среди мер поддержки, которыми пользуются российские производители косметики для экспорта, Бобровский называет льготные кредиты.
Что говорят компании
Кредиты по заниженным ставкам использует, например, Estilab, развивая экспортное направление, говорит сооснователь компании Ирина Амосова. Среди других мер представитель компании отмечает участие в бизнес-миссиях и выставках. Представитель Natura Siberica указывает, что государство помогает игрокам рынка в поиске перспективных ниш на новом для компании экспортном рынке и продвижении продукции, а также помогает с транспортировкой и сертификацией товаров. В Faberlic отмечают отсутствие пошлин и таможенных сборов на территории РФ, электронное декларирование, ускоряющее оформление экспортных деклараций, образовательные программы об аспектах экспорта.
Господдержку необходимо направить на логистику, сертификацию и маркетинговые инвестиции, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, именно эти факторы являются основными в развитии экспорта. Особую актуальность в условиях высокой ключевой ставки имеет субсидирование процентных ставок по кредитам для финансирования экспортных поставок, замечает эксперт. Faberlic считает важным поддержку инвестиций в увеличение производственных мощностей, это помогло бы повысить конкурентоспособность продукции на международных рынках. Амосова говорит о необходимости компенсации затрат на участие в международных выставках и софинансирования исследований в лабораториях.
Представитель Natura Siberica сообщает о фокусе компании на Индию и Китай. Поэтому он выделяет необходимость компенсации затрат на регистрацию товарных знаков, а также создания единого представительства и складской логистики для экспортных компаний, работающих с товарами повседневного спроса, в этих странах. Бобровский считает, что нужно обратить внимание на развитие производства отечественных ингредиентов для парфюмерно-косметической продукции. При этом он уточняет, что этот процесс зависит не только от Минпромторга.