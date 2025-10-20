«М.видео» начала продавать электромобили онлайн

Ритейлер «М.видео» запустил пилотный проект по онлайн-продаже электромобилей и зарядных станций, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Машины и инфраструктуру можно приобрести на сайтах и в приложениях «М.видео» и «Эльдорадо». Партнерами выступили автодилерская группа «Авилон» и компания – поставщик зарядных решений Punkt E.