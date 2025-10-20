Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«М.видео» начала продавать электромобили онлайн

Эксперты считают, что онлайн-продажи автомобилей – в первую очередь пиар-инструмент
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ритейлер «М.видео» запустил пилотный проект по онлайн-продаже электромобилей и зарядных станций, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Машины и инфраструктуру можно приобрести на сайтах и в приложениях «М.видео» и «Эльдорадо». Партнерами выступили автодилерская группа «Авилон» и компания – поставщик зарядных решений Punkt E.

По словам представителя компании, клиенты смогут выбрать модель, оформить доставку и установку зарядной станции. В случае успеха пилота продажи электромобилей планируется вывести и в офлайн-сеть.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её