«М.видео» начала продавать электромобили онлайн

«М.видео» начала продавать электромобили онлайнЭксперты считают, что онлайн-продажи автомобилей – в первую очередь пиар-инструмент
Ритейлер «М.видео» запустил пилотный проект по онлайн-продаже электромобилей и зарядных станций, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Машины и инфраструктуру можно приобрести на сайтах и в приложениях «М.видео» и «Эльдорадо». Партнерами выступили автодилерская группа «Авилон» и компания – поставщик зарядных решений Punkt E.
По словам представителя компании, клиенты смогут выбрать модель, оформить доставку и установку зарядной станции. В случае успеха пилота продажи электромобилей планируется вывести и в офлайн-сеть.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам