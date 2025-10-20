Экспортная цена на российский чугун упала до минимума более чем за пять лет

Экспортная цена на российский чугун упала до минимума более чем за пять летСпрос на металл в мире снижается, что приводит к сокращению экспорта
Экспортные котировки на чугун упали до минимального уровня более чем за пять лет. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Снижение цен до $300/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море произошло еще в сентябре, следует из статистики агентства. При этом средняя котировка сентября была чуть выше – $300,8/т.
С начала октября цена остается на уровне $300/т. Дешевле экспортируемый чугун был только в мае 2020 г., когда 1 т металла в черноморских портах стоила $292,3, следует из статистики MMI.
