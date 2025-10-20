Экспортная цена на российский чугун упала до минимума более чем за пять лет

Экспортные котировки на чугун упали до минимального уровня более чем за пять лет. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Снижение цен до $300/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море произошло еще в сентябре, следует из статистики агентства. При этом средняя котировка сентября была чуть выше – $300,8/т.