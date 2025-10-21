Газета
Главная / Бизнес /

«Кофе хауз» добавил в меню горячие блюда

Кофейни экспериментируют с этими форматами на фоне роста спроса на еду
Линда Журавлева
В одной из точек сети «Кофе хауз» в столичном бизнес-центре «Сириус парк» в продаже появилась свежая пицца и хот-доги, заметил в октябре Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Ранее кофейни под этим брендом помимо напитков предлагали готовые выпечку, десерты и кулинарию.

Это первый ресторан сети нового формата, он открылся 1 октября, пояснил «Ведомостям» представитель «Кофе хауза». Помимо традиционных кофе, выпечки и сэндвичей акцент там, по его словам, сделан на горячих блюдах, которые готовятся на месте. Среди них он перечисляет хот-доги, пиццу, сладкую выпечку, также можно разогреть сэндвичи или вторые блюда. Кроме того, на площади 50 кв. м там оборудовано пять столиков. Доля еды в продажах кофейни в «Сириус парке» достигла около 60%, говорит представитель «Кофе хауза». Эта точка, по его словам, уже вышла на уровень более 150 чеков в день при среднем показателе в 400–430 руб., что соответствует целевой модели сети.

