Прибыль «Северстали» за девять месяцев 2025 года упала более чем вдвое

Выручка металлургической компании в годовом выражении сократилась на 14% до 543,3 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 114,2 млрд руб. Снижение финансовых показателей обусловлено падением средних цен реализации продукции и увеличением доли полуфабрикатов в продажах, поясняет компания. По данным агентства Metals & Mining Intelligence, экспортная цена на горячекатаный прокат в начале октября составляла $460 за 1 т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море.