Прибыль «Северстали» за девять месяцев 2025 года упала более чем вдвое

Прибыль «Северстали» за девять месяцев 2025 года упала более чем вдвоеФинансовые показатели пошли вниз из-за слабого спроса в России и снижения цен на металл
Чистая прибыль «Северстали» в январе – сентябре 2025 г. снизилась в 2,3 раза по сравнению с показателем за сопоставимый период прошлого года и составила 49,7 млрд руб. Это следует из отчетности компании по МСФО, опубликованной 20 октября.
Выручка металлургической компании в годовом выражении сократилась на 14% до 543,3 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 114,2 млрд руб. Снижение финансовых показателей обусловлено падением средних цен реализации продукции и увеличением доли полуфабрикатов в продажах, поясняет компания. По данным агентства Metals & Mining Intelligence, экспортная цена на горячекатаный прокат в начале октября составляла $460 за 1 т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море.
Снижение финансовых показателей произошло на фоне роста операционных результатов. В январе – сентябре компания увеличила производство стали на 5% год к году до 8,1 млн т, чугуна – на 16% до 8,3 млн т. «Северсталь» объясняет рост низкими показателями прошлого года из-за ремонтов.