Как ЕС будет воплощать свой план о поэтапном запрете импорта российского газа

Евросоюз (ЕС) утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из сообщения на сайте Совета ЕС по итогам встречи министров энергетики стран сообщества, прошедшей 20 октября. План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.