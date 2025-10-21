Газета
Как ЕС будет воплощать свой план о поэтапном запрете импорта российского газа

Крупнейшим потребителям придется разрешить такие закупки до 2028 года, считают эксперты
Василий Милькин
Илья Лакстыгал
JACQUES LOIC / PHOTONONSTOP VIA AFP
JACQUES LOIC / PHOTONONSTOP VIA AFP

Евросоюз (ЕС) утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из сообщения на сайте Совета ЕС по итогам встречи министров энергетики стран сообщества, прошедшей 20 октября. План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.

В сообщении отмечается, что утвержденный план – это ядро стратегии REPowerEU по снижению зависимости от российских энергоносителей.

