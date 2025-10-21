Как ЕС будет воплощать свой план о поэтапном запрете импорта российского газа

Как ЕС будет воплощать свой план о поэтапном запрете импорта российского газаКрупнейшим потребителям придется разрешить такие закупки до 2028 года, считают эксперты
Евросоюз (ЕС) утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из сообщения на сайте Совета ЕС по итогам встречи министров энергетики стран сообщества, прошедшей 20 октября. План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.
В сообщении отмечается, что утвержденный план – это ядро стратегии REPowerEU по снижению зависимости от российских энергоносителей.
