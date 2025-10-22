«Роснано» хочет инвестировать в малую энергетику Арктики и Дальнего Востока

«Роснано» хочет инвестировать в малую энергетику Арктики и Дальнего ВостокаЭксперты оценили потенциальные вложения госкомпании в 25–50 млрд рублей
Группа «Роснано» планирует инвестировать в проекты по модернизации энергетической инфраструктуры в ряде регионов Арктической зоны и Дальнего Востока, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров управляющей компании «Роснано» Дмитрий Тарасов. Пилотным регионом для таких проектов станет Красноярский край, отметил он. Предполагаемый объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру в рамках проектов в регионе может составить до 10 млрд руб. Финансирование будет осуществляться поэтапно, в том числе в формате государственно-частного партнерства, пояснил собеседник «Ведомостей».
Соглашение о модернизации энергетической инфраструктуры в Красноярском крае было подписано группой «Роснано» 16 октября этого года в рамках форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025). Его также подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Красноярского края. «Ведомости» направили запросы в КРДВ и пресс-службу регионального правительства, а также в Минэнерго России.