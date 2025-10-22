«Роснано» хочет инвестировать в малую энергетику Арктики и Дальнего Востока

Группа «Роснано» планирует инвестировать в проекты по модернизации энергетической инфраструктуры в ряде регионов Арктической зоны и Дальнего Востока, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров управляющей компании «Роснано» Дмитрий Тарасов. Пилотным регионом для таких проектов станет Красноярский край, отметил он. Предполагаемый объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру в рамках проектов в регионе может составить до 10 млрд руб. Финансирование будет осуществляться поэтапно, в том числе в формате государственно-частного партнерства, пояснил собеседник «Ведомостей».