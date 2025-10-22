Россияне стали реже делать маникюр в салонах

Россияне стали реже делать маникюр в салонахЭто связано в том числе с ростом цен на такие услуги
Посещаемость салонов и студий ногтевого сервиса с января 2025 г. на текущий момент сократилась на 5–8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказала президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова. По ее словам, последнее время спрос на этот сервис ежегодно увеличивался на 12–17%, но в этом году этот показатель, наоборот, упал. Абсолютные цифры она не привела. По оценке Analytic Research Group, два года назад российский рынок косметических и парикмахерских услуг увеличился на 12,1% до 212,9 млрд руб. А в 2024 г. он должен был вырасти еще на 4,6% до 222,6 млрд руб.
Снижение трафика специализированных салонов подтверждают и сами заведения. Так, в сети «Пальчики» спрос на услуги ногтевого сервиса снизился на 6–7% за первые 10 месяцев 2025 г. по настоящий момент, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер этой компании, а также салонов «Фейсолоджи» и «Шевелюр» Антон Дерконос.