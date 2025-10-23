Для дальнобойщиков из безвизовых стран могут увеличить срок пребывания в России

Ситуация находится в центре внимания ЕЭК, сообщил «Ведомостям» 16 октября представитель пресс-службы комиссии. Он уточнил, что работа ведется по двум направлениям: решение вопроса о снятии всех ограничений в отношении водителей граждан государств – членов ЕАЭС, «подвергшихся мерам административного воздействия», а также нераспространение на дальнобойщиков из стран ЕАЭС новых норм, регламентирующих сроки временного пребывания в РФ. На площадке комиссии создали оперштаб, в который поступает информация о случаях, «связанных с миграционными процедурами» при перевозках грузов. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Минтранса РФ, которые находятся в контакте с представителями иностранных перевозчиков, у водителей, законно въезжающих в РФ с надлежащим образом оформленными документами, подобных проблем не возникает. «Указанный случай единичный, и нарушитель давно покинул РФ», – утверждают в ведомстве. Представитель Минтранса также сообщил «Ведомостям» о фиксации инцидентов, «когда лица, не имеющие отношения к водителям-дальнобойщикам и нарушающие российское миграционное законодательство, пытаются выдать себя за таковых и нагнетать обстановку, на что и реагирует ЕЭК». «Ведомости» направили запрос в МВД РФ, но на момент публикации ответ не получили.