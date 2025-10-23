Для дальнобойщиков из безвизовых стран могут увеличить срок пребывания в России

Для дальнобойщиков из безвизовых стран могут увеличить срок пребывания в РоссииВодители пожаловались на трудности в работе из-за норм миграционного законодательства
В России рассматривается вопрос об увеличении длительности пребывания иностранных водителей-дальнобойщиков до 180 дней. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Министерства транспорта. До внесения изменений в законодательство следует придерживаться действующих правил пребывания – 90 дней, уточнил он.
С 1 января 2025 г. в РФ вступили в силу изменения в миграционное законодательство, сокращающие максимальный срок пребывания в стране иностранцев, которые приезжают в РФ в безвизовом порядке. Сейчас они могут находиться в России 90 дней в течение календарного года независимо от количества въездов и выездов, ранее – 90 дней в течение полугода.
Под действие этого правила попали профессиональные иностранные водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки. Как сообщалось 9 октября на сайте правительства Казахстана, у большинства из них лимит пребывания в РФ исчерпан – «они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы». Помимо этого превысившие лимит в 90 дней водители были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть РФ из-за нарушения миграционного законодательства, утверждается на сайте правительства Казахстана.
По запросу министерства экономики и коммерции (МЭК) Киргизской Республики на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 октября был рассмотрен вопрос сроков пребывания иностранных водителей в РФ, рассказал «Ведомостям» 13 октября представитель пресс-службы МЭКа. Согласно позиции ведомства, действующие нормы – «препятствие свободному перемещению товаров».
Представитель Минтранса заявил «Ведомостям», что в данном случае речь идет о нормах миграционного законодательства, а не препятствовании свободному перемещению товаров.
Ситуация находится в центре внимания ЕЭК, сообщил «Ведомостям» 16 октября представитель пресс-службы комиссии. Он уточнил, что работа ведется по двум направлениям: решение вопроса о снятии всех ограничений в отношении водителей граждан государств – членов ЕАЭС, «подвергшихся мерам административного воздействия», а также нераспространение на дальнобойщиков из стран ЕАЭС новых норм, регламентирующих сроки временного пребывания в РФ. На площадке комиссии создали оперштаб, в который поступает информация о случаях, «связанных с миграционными процедурами» при перевозках грузов. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Минтранса РФ, которые находятся в контакте с представителями иностранных перевозчиков, у водителей, законно въезжающих в РФ с надлежащим образом оформленными документами, подобных проблем не возникает. «Указанный случай единичный, и нарушитель давно покинул РФ», – утверждают в ведомстве. Представитель Минтранса также сообщил «Ведомостям» о фиксации инцидентов, «когда лица, не имеющие отношения к водителям-дальнобойщикам и нарушающие российское миграционное законодательство, пытаются выдать себя за таковых и нагнетать обстановку, на что и реагирует ЕЭК». «Ведомости» направили запрос в МВД РФ, но на момент публикации ответ не получили.
По сообщениям «Sputnik Армения», вопрос коснулся и армянских дальнобойщиков. Издание 20 октября сообщало, что местные водители перекрыли межгосударственные дороги, ведущие к границе Грузии, требуя от властей страны решить с РФ вопрос миграционных ограничений.
«Ведомости» направили запросы в логистические компании о возможных убытках, связанных с сокращением срока пребывания иностранных водителей на территории РФ. ПЭК, NC Logistic и «Скиф-карго» отказались от комментариев. Представитель пресс-службы «Деловых линий» уточнил, что у них не работают дальнобойщики из Армении, Киргизии и Казахстана.
Во многих странах для дальнобойщиков предусмотрены правила пребывания, отличающиеся от типичных миграционных, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В США дальнобойщики подпадают под отдельные визовые режимы: рабочие визы H-2B (неиммиграционная виза для иностранных работников. – «Ведомости») или визы для временного въезда, заявил он. Общий срок пребывания зависит от типа визы, для международных перевозок визы оформляются специально с учетом срока и маршрутов, добавил эксперт. А в Канаде введены специальные разрешения для водителей международных перевозок, дающие право находиться в стране больше стандартных 90 дней, также рассказал Жарский.