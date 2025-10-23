Участники рынка e-commerce предложили специальный налоговый режим для ПВЗ

Участники рынка e-commerce предложили специальный налоговый режим для ПВЗПо их мнению, стандартные условия не учитывают специфику работы в онлайн-торговле
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила министру экономического развития Максиму Решетникову предложение создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. В состав ассоциации входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины. Письмо АУРЭК есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минэкономразвития подтвердил его получение.
АУРЭК в письме напоминает, что Минэк уже поддержал идею введения отдельного кода ОКВЭД для ПВЗ в июле 2025 г. Теперь ассоциация предлагает закрепить его на государственном уровне, чтобы устранить правовую неопределенность: сейчас ПВЗ регистрируются по смежным кодам (47.91, 47.99, 52.10 и др.), что вызывает разночтения при проверках и налогообложении.