Участники рынка e-commerce предложили специальный налоговый режим для ПВЗ

АУРЭК в письме напоминает, что Минэк уже поддержал идею введения отдельного кода ОКВЭД для ПВЗ в июле 2025 г. Теперь ассоциация предлагает закрепить его на государственном уровне, чтобы устранить правовую неопределенность: сейчас ПВЗ регистрируются по смежным кодам (47.91, 47.99, 52.10 и др.), что вызывает разночтения при проверках и налогообложении.