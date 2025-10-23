Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиков

Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиковОн вместе с партнерами продал завод в Можайске
Бизнесмен Эмин Агаларов и его партнеры вышли из капитала производителя безалкогольных напитков «Уни пак». С 13 октября 2025 г. единственным владельцем одноименного ООО стал Егор Куликов, согласно ЕГРЮЛ.
Переговоры по этой сделке велись давно, а сейчас финализировались, передал Агаларов через представителя. Он добавил, что давно решил продать актив, так как этот бизнес является непрофильным для него. От дальнейших комментариев он отказался. Связаться с Куликовым не удалось, в «Уни пак» на запрос не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей компании в 500–700 млн руб.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам