Главная / Бизнес /

Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиков

Он вместе с партнерами продал завод в Можайске
Полина Гриценко
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Эмин Агаларов и его партнеры вышли из капитала производителя безалкогольных напитков «Уни пак». С 13 октября 2025 г. единственным владельцем одноименного ООО стал Егор Куликов, согласно ЕГРЮЛ.

Переговоры по этой сделке велись давно, а сейчас финализировались, передал Агаларов через представителя. Он добавил, что давно решил продать актив, так как этот бизнес является непрофильным для него. От дальнейших комментариев он отказался. Связаться с Куликовым не удалось, в «Уни пак» на запрос не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей компании в 500–700 млн руб.

