Государство компенсирует верфям до 20% затрат на постройку гражданских судов

Минпромторг завершает разработку нормативных актов для новой меры господдержки судостроительных верфей. Об этом 22 октября рассказал заместитель гендиректора по гражданской морской технике ЦНИИ «Курс» – начальник центра импортозамещения и локализации судового оборудования Дмитрий Стоянов на рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. ЦНИИ «Курс» входит в Корпорацию морского приборостроения, а та – в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, передана в управление ВТБ). Институт занимается разработкой программ импортозамещения судового комплектующего оборудования (СКО), с 2022 г. исполняет госзаказы Минпромторга в этой части. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.