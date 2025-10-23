Государство компенсирует верфям до 20% затрат на постройку гражданских судов

Государство компенсирует верфям до 20% затрат на постройку гражданских судов40% от суммы субсидии можно будет получить уже на стадии закладки киля
Минпромторг завершает разработку нормативных актов для новой меры господдержки судостроительных верфей. Об этом 22 октября рассказал заместитель гендиректора по гражданской морской технике ЦНИИ «Курс» – начальник центра импортозамещения и локализации судового оборудования Дмитрий Стоянов на рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. ЦНИИ «Курс» входит в Корпорацию морского приборостроения, а та – в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, передана в управление ВТБ). Институт занимается разработкой программ импортозамещения судового комплектующего оборудования (СКО), с 2022 г. исполняет госзаказы Минпромторга в этой части. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.
Запустить новую меру господдержки верфей планируется с 1 января 2026 г., говорил начальник отдела ценообразования и экономического анализа Минпромторга Дмитрий Павлов в сентябре. Из федерального бюджета на эти цели в 2026 г. планируется выделить 4,4 млрд руб., в 2027 г. – 5,3 млрд руб., в 2028 г. – 4,5 млрд руб.