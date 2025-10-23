Газета
Главная / Бизнес /

Государство компенсирует верфям до 20% затрат на постройку гражданских судов

40% от суммы субсидии можно будет получить уже на стадии закладки киля
Светлана Афонина
Владимир Нуякшев / ТАСС
Владимир Нуякшев / ТАСС

Минпромторг завершает разработку нормативных актов для новой меры господдержки судостроительных верфей. Об этом 22 октября рассказал заместитель гендиректора по гражданской морской технике ЦНИИ «Курс» – начальник центра импортозамещения и локализации судового оборудования Дмитрий Стоянов на рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. ЦНИИ «Курс» входит в Корпорацию морского приборостроения, а та – в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, передана в управление ВТБ). Институт занимается разработкой программ импортозамещения судового комплектующего оборудования (СКО), с 2022 г. исполняет госзаказы Минпромторга в этой части. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.

Запустить новую меру господдержки верфей планируется с 1 января 2026 г., говорил начальник отдела ценообразования и экономического анализа Минпромторга Дмитрий Павлов в сентябре. Из федерального бюджета на эти цели в 2026 г. планируется выделить 4,4 млрд руб., в 2027 г. – 5,3 млрд руб., в 2028 г. – 4,5 млрд руб.

