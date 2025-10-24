ОТЭКО увеличила перевалку навалочных грузов в порту Тамани на 45%Для этого пришлось снизить тарифы и активно развивать перевалку удобрений и железорудного сырья
Перевалка ключевого для компании груза – угля – выросла на 35% в годовом выражении почти до 12 млн т. Терминал ОТЭКО – крупнейший угольный терминал на юге России, его проектная мощность составляет 60 млн т в год. Но в 2024 г. отгрузка угля составила всего 12 млн т против 25,9 млн т в 2023 г.
Росту общей перевалки в этом году также способствовала диверсификация грузовой базы, отметил представитель ОТЭКО. В июле компания начала перевалку железорудного сырья (ЖРС) – железорудных окатышей и концентрата, а в сентябре была осуществлена отгрузка первой партии минеральных удобрений – нитроаммофоски (NPK, сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение) для последующей отправки на экспорт.
