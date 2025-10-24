«Ростех» планирует в 2026 году выпустить два самолета МС-21

Сертификация двух других гражданских самолетов – Ил-114-300 и SJ-100 – завершится в начале 2026 г., после чего также начнется их серийное производство, сказал топ-менеджер. Сколько их планируется передать заказчикам в 2026 г., Чемезов также не пояснил.