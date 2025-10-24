«Ростех» планирует в 2026 году выпустить два самолета МС-21

«Ростех» планирует в 2026 году выпустить два самолета МС-21К 2030 году госкорпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует в 2026 г. произвести два среднемагистральных самолета МС-21. Об этом 23 октября сообщил журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
По его словам, к концу 2026 г. МС-21 должен получить сертификат типа с отечественными агрегатами. Два серийных самолета планируется выпустить в тот же период, добавил он. Когда их планируется передать авиакомпаниям, топ-менеджер не уточнил.
Сертификация двух других гражданских самолетов – Ил-114-300 и SJ-100 – завершится в начале 2026 г., после чего также начнется их серийное производство, сказал топ-менеджер. Сколько их планируется передать заказчикам в 2026 г., Чемезов также не пояснил.
