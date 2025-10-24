Ивановский завод перейдет в собственность государства, решил Верховный суд

В апреле 2025 г. после решения Арбитражного суда Ивановской области в пользу надзорного ведомства «Ростех» официально обратился к властям с просьбой передать ему акции ИЗТС. В госкорпорации поясняли, что входящий в ее контур холдинг «Стан» арендует часть площадей завода и она считает, что нахождение предприятия в частных руках «противоречит интересам государства и создает риски для национальной безопасности». Но после отмены этого решения переданные Росимуществу акции были возвращены прежним владельцам.