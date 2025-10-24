Ивановский завод перейдет в собственность государства, решил Верховный суд

Ивановский завод перейдет в собственность государства, решил Верховный судЕго производственные мощности просила передать ей госкорпорация «Ростех»
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) 23 октября удовлетворила кассационное представление Генпрокуратуры, которая оспаривала отмену решений о передаче в казну акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), принадлежащих бизнесменам Владимиру и Михаилу Бажановым. Прежние решения апелляционной и кассационных инстанций отменены. Таким образом, коллегия утвердила решение, принятое первой инстанцией в арбитражном суде.
В ходе заседания представитель прокуратуры подчеркнул, что иск надзорного органа не направлен на деприватизацию как таковую, а касается «вопроса нарушения экономического суверенитета и обороноспособности страны». При приобретении акций ответчики действовали недобросовестно и впоследствии начали выводить активы, подчеркнул прокурор. Само предприятие находилось в тесном взаимодействии с госзаказами по производству вооружения, что подтверждает его оборонный статус, отметил истец.
В подтверждение этого суду были представлены письма Минобороны и Минпромторга. Именно вмешательство «Ростеха», успевшего приобрести часть имущества предприятия, позволило сохранить производственные мощности, в то время как Бажанов занимался намеренным выводом активов и ухудшением положения завода, подчеркнул прокурор.
В уставе ИЗТС никогда не упоминалось производство оборонной продукции, настаивал представитель предприятия в суде, ссылаясь на классификаторы ОКВЭД, не предусматривающие у предприятия профиля оборонного производителя, и архивный перечень оборонных предприятий 1993 г., направленный на имя тогдашнего вице-премьера Анатолия Чубайса, где ИЗТС отсутствовал. По словам представителя Бажановых, собственники «вытянули предприятие из кризиса».
Представитель «Ростеха», участвовавший в рассмотрении жалобы в качестве третьего лица, заявил, что ответчики «не использовали предприятие по его прямому назначению». По данным госкорпорации, ИЗТС утратил ряд компетенций, связанных с производством оборудования оборонного назначения, и только подключение холдинга «Стан» позволило сохранить выпуск стратегически значимых станков.
Помощник Бажанова перед началом заседания рассказал «Ведомостям», что госкорпорация в январе 2025 г. обратилась к ИЗТС с письменным предложением, в котором определила объемы и параметры сделок с имуществом, но дальнейшая кооперация была заморожена именно со стороны «Ростеха».
Госкорпорация в суде настаивала на обратном: «Ростех» обращался к компании с предложениями ведения совместного производства, но ИЗТС предлагал «невозможные для выполнения» сделки.
Решение коллегии ВС представители ИЗТС назвали неправомерным.
В апреле 2025 г. после решения Арбитражного суда Ивановской области в пользу надзорного ведомства «Ростех» официально обратился к властям с просьбой передать ему акции ИЗТС. В госкорпорации поясняли, что входящий в ее контур холдинг «Стан» арендует часть площадей завода и она считает, что нахождение предприятия в частных руках «противоречит интересам государства и создает риски для национальной безопасности». Но после отмены этого решения переданные Росимуществу акции были возвращены прежним владельцам.
В марте 2025 г. ВС также отказался рассматривать представление Генпрокуратуры, указав, что приватизация проходила открыто и на возмездной основе, а злоупотреблений со стороны собственников не выявлено. Но в октябре ВС пересмотрел свою позицию и прежний отказ был признан ошибочным, а дело было направлено на новое рассмотрение, писали «Ведомости».
Это ожидаемое, но беспрецедентное решение, считает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. «Дело ИЗТС и недавнее дело по Соликамскому заводу показывают, что исключений из правила быть не может», – сказал он. Роста числа подобных дел логично ожидать по стратегическим предприятиям, но массового пересмотра ожидать не стоит, считает адвокат Павел Желновод.
Те немногие судебные акты, где Генпрокуратуре было отказано в удовлетворении требований, имеют высокие риски на их пересмотр и отмену, считает управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит. Он отмечает, что есть и другие механизмы изъятия имущества государством, например с выплатой собственнику его рыночной стоимости.