Whoosh увеличит количество самокатов в Латинской Америке втрое в 2026 году

Whoosh увеличит количество самокатов в Латинской Америке втрое в 2026 годуРост профильного рынка, наличие спроса и низкая конкуренция должны способствовать росту выручки в регионе
Число электросамокатов Whoosh в странах Латинской Америки в 2026 г. превысит 30 000 единиц. Таким образом, парк компании в регионе вырастет примерно в 3 раза по сравнению с текущими показателями – 11 000 шт., говорится в сообщении сервиса (есть у «Ведомостей»).
Увеличение количества электросамокатов в макрорегионе будет поэтапным. Так, до конца 2025 г. компания увеличит их число почти в 2 раза – до 20 000 единиц. В латиноамериканские страны направят как новые самокаты, так и прошедшие «глубокое восстановление», следует из сообщения. Их доставляют в регион контейнерами из России и напрямую из Китая, уточнил представитель Whoosh.
