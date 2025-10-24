Whoosh увеличит количество самокатов в Латинской Америке втрое в 2026 году

Увеличение количества электросамокатов в макрорегионе будет поэтапным. Так, до конца 2025 г. компания увеличит их число почти в 2 раза – до 20 000 единиц. В латиноамериканские страны направят как новые самокаты, так и прошедшие «глубокое восстановление», следует из сообщения. Их доставляют в регион контейнерами из России и напрямую из Китая, уточнил представитель Whoosh.