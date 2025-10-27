«Алроса» планирует новый проект по добыче золота

«Алроса» планирует новый проект по добыче золотаПроизводство драгметалла позволит компании сгладить влияние от колебаний цен на алмазы, говорят эксперты
«Алроса» планирует еще один проект по производству золота – компания рассматривает возможность добычи драгоценного металла на алмазных месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Якутии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель алмазодобывающей компании.
Речь идет о добыче золота в качестве попутного полезного ископаемого из сырья (алмазосодержащих песков), поступающего на обогатительную фабрику с россыпных месторождений алмазов.
