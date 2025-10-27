«Алроса» планирует новый проект по добыче золота

«Алроса» планирует еще один проект по производству золота – компания рассматривает возможность добычи драгоценного металла на алмазных месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Якутии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель алмазодобывающей компании.