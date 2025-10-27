Россияне стали чаще покупать альтернативные виды икры

Продажи черной икры сократились в натуральном выражении на 30% за первые полгода до 9286 кг, щучьей – на 8,8% до 6504 кг. В то же время в деньгах этот показатель вырос на 9,3% до 566,3 млн руб. и на 32,1% до 67,4 млн руб. соответственно. Это произошло на фоне подорожания красной икры. В 2024 г. цены на нее резко выросли из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке. По данным центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в июне – августе 2025 г. средняя стоимость такой продукции достигла 9070 руб. за 1 кг. Это на 13% больше, чем было год назад. В то же время, как подсчитали в NTech, если средняя цена 1 кг натуральной красной икры по итогам первого полугодия 2025 г. составила 7030 руб., то икры минтая – 743 руб., сельди – 854 руб., трески – 631 руб.