Россияне стали чаще покупать альтернативные виды икры

Россияне стали чаще покупать альтернативные виды икрыЭто связано в том числе с подорожанием красной
Продажи «белой» икры (ее добывают из сельди, минтая, трески и проч.) с сентября 2024 г. по август 2025 г. выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как красной – снизились за это же время на 32,6%, по данным агентства «Нильсен», представленным на Международном рыбопромышленном форуме. Отдельно оно выделяет икру мойвы, которую также можно отнести к «белой», ее реализация увеличилась на 17,7% за тот же период. Абсолютные цифры «Нильсен» не приводит.
Похожие данные и у исследовательской компании NTech. По словам ее представителя, по итогам первого полугодия 2025 г. рынок натуральной (не имитированной) икры сократился в объеме в первую очередь за счет падения продаж красной. Ее продажи год к году снизились на 48,6% до 1,1 млн кг и на 10,7% до 8,1 млрд руб. За тот же период икра из минтая прибавила 5% до 1,4 млн кг и 11% до 1 млрд руб. Реализация продукции из сельди увеличилась почти вдвое до 1,6 млн кг и 1,4 млрд руб., из трески – на 39% до 1,1 млн кг и 673,7 млн руб.
Продажи черной икры сократились в натуральном выражении на 30% за первые полгода до 9286 кг, щучьей – на 8,8% до 6504 кг. В то же время в деньгах этот показатель вырос на 9,3% до 566,3 млн руб. и на 32,1% до 67,4 млн руб. соответственно. Это произошло на фоне подорожания красной икры. В 2024 г. цены на нее резко выросли из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке. По данным центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в июне – августе 2025 г. средняя стоимость такой продукции достигла 9070 руб. за 1 кг. Это на 13% больше, чем было год назад. В то же время, как подсчитали в NTech, если средняя цена 1 кг натуральной красной икры по итогам первого полугодия 2025 г. составила 7030 руб., то икры минтая – 743 руб., сельди – 854 руб., трески – 631 руб.
Стоимость и качество красной икры возвращаются к «нормальному состоянию», указывает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, в нулевые – десятые годы временное сочетание рекордных выловов лососевых, наличия браконьерской и нелегальной продукции и сравнительной безопасности применения схем ухода от НДС привели к обвалу цен на этот товар и снижению его качества. Но в результате доля красной икры в общем объеме такого товара снизилась. По данным «Нильсена», за год, закончившийся в августе 2025 г., она сократилась год к году на 6 п. п. до 48,5% в деньгах.
Смещение спроса от красной икры к альтернативным видам фиксируют и крупные сети. В «Перекрестке» отметили, что доля первой сократилась примерно на 1 п. п. Покупатели, говорит ее представитель, все чаще выбирают либо премиальную черную икру, либо более доступные варианты. Ритейлер расширяет ассортимент в последней категории, в том числе готовится вывести на полку охлажденную икру минтая. Впрочем, в текущем сезоне путина улучшилась и на рынке уже заметно снижение цен на красную икру, констатировали в компании. В «Магните», Metro, «Азбуке вкуса», «Ленте», «Вкусвилле» и «О’кей» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Зверев указывает на рост популярности щучьей икры и считает, что «громадным потенциалом» обладает и икра сельди. В этом году, по его словам, заметно – до 500 т – вырос объем ее продаж на внутреннем рынке. Изменение спроса отмечают и в производственных компаниях. В «Путине» заметили тенденцию к росту продаж альтернативных видов икры, в том числе сельди, еще в 2024 г., говорит ее директор по маркетингу Кира Леус. По ее словам, сейчас организация расширяет ассортимент доступных видов такой продукции. Так, она совместно с Русской рыбопромышленной компанией готовит к запуску производство икры минтая в ястыках (в естественной оболочке).
В интернет-магазине Hot Fish помимо красной и черной икры представлена икра омуля – на нее наблюдается рост спроса, говорит его основатель Алексей Горячев. Он объясняет это желанием потребителей попробовать новинки по доступной цене.
Спрос же на красную икру действительно снизился на фоне ее подорожания, говорит Леус. Управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк утверждает, что, помимо этого, изменилась и сама структура потребительских предпочтений. Так, востребованность икры минтая растет на фоне ее продвижения и популяризации в последние годы, указывает он. По его данным, ее продажи, как и щучьей, в последние годы увеличиваются в среднем на 4–8% в год. Такую продукцию все чаще используют на еженедельной основе, а не только как деликатес в периоды всплеска потребления в праздничные дни (Новый год и Масленица), делает вывод эксперт.
Невзирая на динамику цен, отката в потреблении красной икры, например, к уровню пятилетней давности уже не будет, считает Березнюк. Леус прогнозирует, что в эти новогодние праздники ее продажи могут оказаться «немного ниже» прошлогодних.