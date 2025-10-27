«Авито» открыла свои ИИ-модели для участников рынка электронной коммерции

«Авито» открыла свои ИИ-модели для участников рынка электронной коммерцииРазработка обошлась компании примерно в 500 млн рублей
Компания «Авито» открыла доступ к моделям искусственного интеллекта – A-Vibe и A-Vision, дообученным специально под задачи электронной коммерции, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, это первые российские опенсорс-модели, адаптированные под русский язык и локальные сценарии онлайн-торговли.
Модели обучались на реальных данных, в том числе из электронной коммерции, включая массивы описаний товаров, каталогов и запросов покупателей. По словам представителя «Авито», это позволяет им решать типичные задачи в электронной коммерции без длительной адаптации – например, анализировать таблицы и документы, извлекать атрибуты из карточек или формировать краткие описания товаров.
