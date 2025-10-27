«Авито» открыла свои ИИ-модели для участников рынка электронной коммерции

Модели обучались на реальных данных, в том числе из электронной коммерции, включая массивы описаний товаров, каталогов и запросов покупателей. По словам представителя «Авито», это позволяет им решать типичные задачи в электронной коммерции без длительной адаптации – например, анализировать таблицы и документы, извлекать атрибуты из карточек или формировать краткие описания товаров.