Аналитики ожидают подъема добычи золота в России в 2025 году почти на 5%Причины роста – устойчивое ценовое ралли и высокий инвестиционный спрос на металл в России
Производство золота в России в 2025 г. увеличится на 4,5% к показателю прошлого года и составит примерно 345 т, говорится в прогнозе консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России), с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, в январе – июне этого года добыча золота в России увеличилась на 5,5% в годовом выражении, дойдя до 160 млн т. В 2024 г. производство выросло на 2,5% до 330 т. Все данные приведены без учета вторичной переработки.
Основными факторами, способствующими росту производства драгметалла, по мнению экспертов «ТеДо», являются высокие мировые цены на золото и вызванные ими активные инвестиции золотодобывающих компаний в новые месторождения и обогатительные фабрики. Стоимость золота 13 октября в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув $4387,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex (США). 27 октября металл торговался на уровне $3991,4 за унцию.