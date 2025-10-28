Аналитики ожидают подъема добычи золота в России в 2025 году почти на 5%

Производство золота в России в 2025 г. увеличится на 4,5% к показателю прошлого года и составит примерно 345 т, говорится в прогнозе консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России), с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, в январе – июне этого года добыча золота в России увеличилась на 5,5% в годовом выражении, дойдя до 160 млн т. В 2024 г. производство выросло на 2,5% до 330 т. Все данные приведены без учета вторичной переработки.