На Wildberries вновь появились заблокированные ранее контрафактные товары

На Wildberries вновь появились заблокированные ранее контрафактные товарыКомпания объяснила это техническим сбоем, но пока контрафакт остается в открытом доступе
На маркетплейсе Wildberries произошел сбой в системе «Цифровой арбитраж», из-за чего часть ранее заблокированных карточек контрафактных товаров вновь появилась на площадке. В частности, открытыми оказались ранее заблокированные карточки с контрафактными настольными играми «Бункер» и «Вонючий носок», рассказали «Ведомостям» правообладатели. С аналогичной проблемой столкнулись и другие компании, а проблемы, по их словам, наблюдаются с конца сентября.
Представитель Wildberries подтвердил факт сбоя. «В ходе обновления информационной системы по техническим причинам некоторые ранее заблокированные карточки товаров были разблокированы», – приводит он комментарий команды юридической поддержки маркетплейса. Представитель компании в разговоре с «Ведомостями» добавил, что сейчас блокировки карточек по обращениям правообладателей могут происходить медленнее обычного, возможны кратковременные сбои. По данным Wildberries, карточки повторно проверяют на соответствие правилам оферты, а процесс восстановления работоспособности ресурса «практически завершен». «Дополнительно сообщим, когда окончательно все починим», – добавил представитель маркетплейса.