На Wildberries вновь появились заблокированные ранее контрафактные товары

На маркетплейсе Wildberries произошел сбой в системе «Цифровой арбитраж», из-за чего часть ранее заблокированных карточек контрафактных товаров вновь появилась на площадке. В частности, открытыми оказались ранее заблокированные карточки с контрафактными настольными играми «Бункер» и «Вонючий носок», рассказали «Ведомостям» правообладатели. С аналогичной проблемой столкнулись и другие компании, а проблемы, по их словам, наблюдаются с конца сентября.