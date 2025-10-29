Контейнерные перевозки в России продолжают сокращаться

Контейнерные перевозки в России продолжают сокращатьсяПри этом грузоотправители все чаще предпочитают доставку автотранспортом
Перевозки грузов в контейнерах в России в январе – сентябре 2025 г. составили 4,73 млн TEU (20-футовый эквивалент), свидетельствуют данные транспортной группы Fesco. Это на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г., сообщила 28 октября пресс-служба компании. Импорт грузов в контейнерах снизился на 9% до 1,96 млн TEU, железнодорожный транзит – на 5% до 432 000 TEU, внутренние контейнерные перевозки – на 14% до 891 000 TEU, говорится в сообщении. Вырос лишь экспорт грузов в контейнерах – на 7% до 1,44 млн TEU.
В сентябре общий объем контейнерных перевозок в России также показал снижение на 6% в годовом выражении до 517 000 TEU. Представитель Fesco от дополнительных комментариев отказался.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам