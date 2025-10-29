Производство рыбных консервов начало снижаться

Производство рыбных консервов за девять месяцев 2025 г. снизилось на 1% (до 139 000 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на основе подсчетов Росстата предоставил Рыбный союз. Представитель последнего указывает, что помесячно объем выпуска начал сокращаться еще в июле: тогда этот показатель упал сразу на 25% до 13 400 т. По данным исследовательской компании Ntech, продажи таких консервов в рознице в первом полугодии 2025 г. составили 95,6 млн кг, что на 7,8% меньше, чем было в январе – июне прошлого года. Но в деньгах этот показатель, наоборот, вырос на 9,2% до 51,8 млрд руб.