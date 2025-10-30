Продажи сельхозтехники в России за три квартала снизились на 27%

Ассоциация также фиксирует снижение отгрузки отечественной сельхозтехники в штуках по основным видам машин. Больше всего за девять месяцев сократились поставки зерноуборочных комбайнов – почти в 1,5 раза до 1570 шт., зерноочистительных машин – на 39% до 474 шт., сельскохозяйственных тракторов – на 37% до 1971 шт. Среди основных видов техники только отгрузки машин для внесения удобрений показали рост до 270 единиц (+39%), сопоставимыми с прошлым годом были поставки плугов – 1880 шт. (+0,4%).