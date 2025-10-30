Число турпоездок за рубеж на новогодние праздники может вырасти на 21%

По данным Богачевой, средний чек бронирования в период новогодних праздников 2025–2026 гг. сильнее всего вырос в ОАЭ – на 44%. Впрочем, у Level.Travel он по этому направлению, напротив, снизился на 10% год к году до 319 000 руб. Среди подорожавших стран Богачева перечисляет также Таиланд, где средний чек увеличился на 13%, и Китай (на 3%). А в Турции он, наоборот, упал на 30%, аналогичная ситуация и по Мальдивам (-8%). Именно Турцию наряду с Египтом представитель Fun & Sun называет среди наиболее доступных зарубежных направлений на предстоящие праздники. Неделя отдыха в Египте в 5-звездочном отеле с системой «все включено» обойдется от 183 000 руб. за двоих, в Турции – от 152 000 руб., перечисляет он.