Число турпоездок за рубеж на новогодние праздники может вырасти на 21%Среди новых популярных направлений – Вьетнам и Китай
Количество зарубежных поездок в новогодние праздники может увеличиться на 21% год к году до 1,4 млн единиц. Такой прогноз приводит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Значительный рост спроса на путешествия за границу подтверждают и туроператоры. У Anex продажи туров на новогодние путешествия в другие страны с января по октябрь 2025 г. превышают показатели аналогичного периода прошлого года сразу на 40%, сообщил его представитель. У Tez Tour, по словам PR-директора этой компании Жанны Богачевой, число таких покупок увеличилось за февраль – октябрь на 21%.
Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян более сдержан в своих прогнозах. Он ожидает, что число туристов, которые отправятся за рубеж по турам компании в эти новогодние праздники, превысит прошлогодний уровень на 15%.
Увеличение количества путешествий за рубеж Горин объясняет укреплением рубля и возвращением на этом фоне отложенного спроса. Это, по его словам, подтверждает и рост числа международных авиаперевозок. По данным Росавиации, пассажиропоток в отечественных аэропортах в январе – августе 2025 г. увеличился на 8,1% до 33,6 млн человек, при этом у российских авиакомпаний он сократился на 2,2% до 73,7 млн человек. По данным Горина, самым популярным заграничным направлением на новогодние праздники является Египет. За ним следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. У Fun & Sun, SpaceTravel, Anex, Level.Travel и «Пегас туристик» в топ-5 входят в том числе ОАЭ, Таиланд и Египет. Их популярность обеспечивают стабильные чартерные программы и широкий выбор отелей разных категорий, сообщает представитель Fun & Sun.
Однако туроператоры также фиксируют рост популярности Вьетнама и Китая на новогодние праздники. Так, у Anex Вьетнам занял первое место в рейтинге самых востребованных зарубежных направлений на этот период, у SpaceTravel – четвертое, у Fun & Sun – пятое, у «Пегас туристик» – шестое. Представитель Fun & Sun объясняет увеличение спроса на туры туда наличием безвизового режима и прямых рейсов, а также запуском чартерных рейсов с широкой географией полетов на курорты страны. При этом россиян не пугает даже рост цен. Так, по данным Level.Travel, поездка во Вьетнам на Новый год предстоящей зимой обойдется в среднем в 367 000 руб., это на 25% больше, чем было годом ранее.
У Tez Tour, по словам Богачевой, лидером среди популярных заграничных направлений на новогодние каникулы стал Китай. Он занял четвертое место с долей отельных заказов в 4,8% от общего числа бронирований за рубеж на эти даты, сообщает представитель OneTwoTrip Елена Шелехова.
По ее словам, востребованность Китая на платформе за прошедший период 2025 г. выросла в 2 раза год к году. В Anex эта страна занимает седьмое место среди самых популярных заграничных направлений на предстоящие праздники. С 15 сентября Китай ввел пробный безвизовый режим (на 30 дней) для россиян на один год. В связи с этим Горин прогнозировал рост спроса на путешествия туда. Шелехова указывает также на востребованность отдыха в Италии. В сервисе OneTwoTrip она стала вторым по популярности направлением для отдыха в новогодние каникулы среди россиян с долей отельных заказов в 9,6%.
По данным Богачевой, средний чек бронирования в период новогодних праздников 2025–2026 гг. сильнее всего вырос в ОАЭ – на 44%. Впрочем, у Level.Travel он по этому направлению, напротив, снизился на 10% год к году до 319 000 руб. Среди подорожавших стран Богачева перечисляет также Таиланд, где средний чек увеличился на 13%, и Китай (на 3%). А в Турции он, наоборот, упал на 30%, аналогичная ситуация и по Мальдивам (-8%). Именно Турцию наряду с Египтом представитель Fun & Sun называет среди наиболее доступных зарубежных направлений на предстоящие праздники. Неделя отдыха в Египте в 5-звездочном отеле с системой «все включено» обойдется от 183 000 руб. за двоих, в Турции – от 152 000 руб., перечисляет он.
Вырастет число поездок на новогодние праздники и по России, но не так сильно, говорят эксперты. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин ожидает увеличения этого показателя на 5–10% до 10,5–11 млн шт. Он уточняет, что около 80% таких путешествий будут организованы самостоятельно, без помощи туроператора. Горин же говорит о схожем росте на текущий момент – на 5–6%. Однако пик продаж новогодних туров, как правило, приходится на конец ноября – начало декабря, поэтому спрос может еще увеличиться, считает эксперт. При этом общее их число на Новый год без учета частных и деловых поездок, по его оценке, составит около 3 млн.
Среди направлений-лидеров Горин отмечает Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также горнолыжные курорты – Красную Поляну, Приэльбрусье, Архыз и Домбай. По данным представителя Fun & Sun, Московский регион занимает восьмую строчку в рейтинге самых востребованных мест для поездок на Новый год. Он отмечает рост его популярности у гостей из Китая, стран Ближнего Востока и СНГ. В Anex и OneTwoTrip помимо Москвы называют также Краснодарский край. По словам Богачевой, спрос на поездки в эти регионы останется на уровне прошлого года.