Арбитраж удовлетворил иск ГТЛК к ликвидаторам своих ирландских «дочек»Компания просила прекратить ограничивать эксплуатацию их самолетов
Арбитражный суд Москвы 22 октября удовлетворил иск Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) к ликвидаторам 10 ее дочерних компаний в Ирландии – Дамьену Муррану и Джулиану Морони. «Ведомости» ознакомились с решением.
ГТЛК просила обязать ответчиков, среди которых не только сами ликвидаторы, но и теперь уже бывшие ирландские «дочки» компании, отозвать в общей сложности 57 писем в зарубежные аэропорты и российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», S7, «Аврора» и «Ямал». «Ведомости» направили им вопросы, а также в Минтранс и ГТЛК.
Эти письма были направлены в период с конца 2023 г. до второй половины 2024 г., и суть их сводилась к требованию уведомить ликвидаторов о посадке или нахождении воздушного судна (ВС) из списка в данном аэропорту и принять меры для удержания самолета. От авиакомпаний потребовали прекратить эксплуатацию этих ВС и передать их ликвидаторам.
Речь идет в общей сложности о 37 самолетах Airbus, Boeing и Embraer. Они, как следует из материалов дела, находились в собственности ирландских «дочек» ГТЛК и эксплуатировались упомянутыми российскими авиакомпаниями. При этом между ГТЛК и ирландскими «дочками» были заключены договоры залога, предметами которых являлись эти суда.
После начала СВО в 2022 г. ГТЛК лишилась возможности обслуживать еврооблигации, выпущенные дочерними компаниями, – GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital. Но поскольку залогодатели, т. е. ирландские компании, не застраховали самолеты как предмет залога в установленные договорами сроки, ГТЛК потребовала досрочно погасить долг по договорам займа, обеспеченным этими самолетами.
GTLK Europe DAC не исполнила требования материнской компании, в результате чего та обратила взыскание на предметы залога – 37 самолетов – во внесудебном порядке, следует из материалов дела.
Высокий суд Ирландии 31 мая 2023 г. ввел процедуру ликвидации в отношении GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital и назначил ликвидаторами Джулиана Морони и Дэмиена Мюррана. В ноябре они подали в Высокий суд заявление с требованием признать договоры залога недействительными и/или неисполнимыми.
ГТЛК в ответном письме ликвидаторам заявила, что лишь российские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения споров по договорам залога. Затем 30 ноября компания обратилась в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа и добилась вынесения сначала временного, а затем постоянного запрета на продолжение ирландского разбирательства под угрозой штрафа в размере 83,5 млрд руб.
Пока ГТЛК пыталась на протяжении конца 2023 г. – начала 2024 г. оспорить недействительность и/или неисполнимость договоров залога в ирландских судах, ликвидаторы рассылали письма в аэропорты с уведомлениями о том, что право собственности на указанные самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и они могут их продать в рамках ликвидации компании. Позднее письма с требованием прекратить эксплуатацию этих ВС получили и авиакомпании.
Совокупность этих обстоятельств послужила основанием к обращению ГТЛК в Арбитражный суд Москвы с рассматриваемым негаторным иском, что означает требование устранить препятствия для пользования имуществом, следует из материалов дела. Этот иск ГТЛК подала 24 июня 2024 г.
Более года спустя ликвидаторы обратились в Высокий суд Ирландии с требованием обязать ГТЛК предпринять шаги по прекращению производства в Арбитражном суде Москвы, а также запретить компании продолжать процедуру судебного запрета, ссылаться на предыдущие арбитражные решения или запрет на иски и предпринимать шаги по их исполнению. 6 октября 2025 г. Высокий суд удовлетворил требования ликвидаторов, чтобы сохранить целостность ирландского судебного процесса.
Решение московского арбитража направлено на защиту прав ГТЛК и российских эксплуатантов на самолеты на случай продолжения рассылок ликвидаторами ирландских компаний писем с требованиями о блокировке судов в иностранные аэропорты, куда летают российские суда, отметил адвокат адвокатского бюро Art De Lex Камиль Вафин, представлявший интересы лизинговой компании. «Интересно тем, что мы получили запрет на исполнение решения ирландского суда не в рамках 248.2 АПК РФ, а по общим основаниям. Соответственно, при признании такого решения в иностранных юрисдикциях не будут работать ограничения 14-го европейского санкционного пакета, запрещающие признание российских решений, вынесенных на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ», – отметил он. По его словам, до настоящего времени аналогичных решений в российской практике не было – все запреты на исполнение иностранных решений выносились только в рамках 248.2 АПК РФ.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что процедура страхового урегулирования, которая была проведена в отношении части парка зарубежных самолетов российских эксплуатантов, затронула далеко не весь флот. Речь идет о процедуре перехода права собственности на взятые в лизинг ВС от иностранных лизингодателей к российским структурам. Необходимость этой процедуры возникла после того, как российские авиакомпании после введения санкций в 2022 г. фактически лишились возможности работать с иностранными лессорами, в том числе платить за лизинг. Очевидно, что текущее разбирательство не станет большой проблемой для перевозчиков, резюмировал эксперт.
Наиболее активно страховым урегулированием по своему парку ВС занимается «Аэрофлот». В 2023–2024 гг. группа с привлечением средств фонда национального благосостояния завершила процесс по 83 самолетам. До конца года «Аэрофлот» планировал завершить урегулирование еще по 36 самолетам, на что необходимо около $1,1 млрд, говорил гендиректор компании Сергей Александровский на ВЭФ-2025.
По словам старшего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, право собственности на рассматриваемые в рамках арбитражного дела самолеты ГТЛК истолковано корректно. Все документы в этой части были оформлены надлежащим образом, включая регистрацию прав собственности в Росавиации, отмечает юрист. Тем не менее это не означает, что после вердикта московского арбитража эти суда смогут беспрепятственно летать в те аэропорты, куда направлялись письма ликвидаторов, подчеркивает Гусев. Решение Арбитражного суда Москвы действует в пределах юрисдикции РФ, оно не обязывает иностранные аэропорты или органы признавать российскую регистрацию и собственность, объясняет он.
По словам юриста, удовлетворение Высоким судом Ирландии 6 октября ходатайства ликвидаторов означает прямой запрет для ГТЛК ссылаться на судебные акты РФ в подобных разбирательствах, обращаться за их признанием, а также инициировать схожие иски. Таким образом, несмотря на формальное признание собственности в России, на практике в иностранных юрисдикциях эти суда по-прежнему могут считаться активами GTLK Europe DAC, находящейся в процедуре ликвидации, резюмировал Гусев. Фактически это означает, что эксплуатация этих самолетов вне РФ сопряжена с рисками и будет оставаться таковой до разрешения коллизии с ирландским судопроизводством, добавил он.