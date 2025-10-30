Арбитраж удовлетворил иск ГТЛК к ликвидаторам своих ирландских «дочек»

Решение московского арбитража направлено на защиту прав ГТЛК и российских эксплуатантов на самолеты на случай продолжения рассылок ликвидаторами ирландских компаний писем с требованиями о блокировке судов в иностранные аэропорты, куда летают российские суда, отметил адвокат адвокатского бюро Art De Lex Камиль Вафин, представлявший интересы лизинговой компании. «Интересно тем, что мы получили запрет на исполнение решения ирландского суда не в рамках 248.2 АПК РФ, а по общим основаниям. Соответственно, при признании такого решения в иностранных юрисдикциях не будут работать ограничения 14-го европейского санкционного пакета, запрещающие признание российских решений, вынесенных на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ», – отметил он. По его словам, до настоящего времени аналогичных решений в российской практике не было – все запреты на исполнение иностранных решений выносились только в рамках 248.2 АПК РФ.