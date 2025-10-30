«Нанолек» обещает закрыть потребность пациентов в вакцине от ВПЧ в 2027 году

На платной основе в России доступны две зарубежные вакцины: церварикс от GSK и гардасил от MSD. Они защищают от двух и четырех типов типов вируса соответственно. При этом обе вакцины защищают от высокоонкогенных типов ВПЧ – 16 и 18. За январь – август 2025 г. в рознице и на бюджетном рынке было продано вакцин против ВПЧ на 3 млрд руб., сообщал в конце сентября «Ведомости. Здоровью» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Отечественный цегардекс соответствует гардасилу по показателям эффективности и иммуногенности, следует из результатов сравнительного клинического исследования препаратов. Информация о нем опубликована в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).