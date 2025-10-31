Газета
Главная / Бизнес /

Госдуме предложили ввести квоты для таксистов на личных автомобилях

Это по идее авторов поправок позволит значительной части водителей такси сохранить работу и доходы
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа депутатов Госдумы 30 октября предложила поправки в закон о локализации такси (580-ФЗ), упрощающие доступ самозанятых к работе в такси. Депутатский законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Поправки разработала группа из 14 депутатов от четырех фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди») во главе с заместителем председателя думского комитета по защите конкуренции Антоном Геттой («Единая Россия»), а также при участии сенатора от Херсонской области Константина Басюка.

Суть поправок сводится к введению ежегодных квот в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси в региональном реестре на начало года. Это позволит самозанятым водителям поставить в региональный реестр свою машину, не соответствующую требованиям закона о локализации, даже после его вступления в силу с 1 марта 2026 г.

