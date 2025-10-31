«Новатэк» ожидает скачка цен на газ в случае отказа ЕС от импорта СПГ из России

Отказ ЕС от импорта СПГ из России приведет к скачку цен на газ в мире, сопоставимому с ростом в 2022 г. Об этом заявил 30 октября на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. «ЕС включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. <...> Будет беспрецедентный взлет цен. И больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель. Вспомните 2022 год, когда цены доходили до $35 за МБТЕ (1 млн британских тепловых единиц)», – сказал он. $35 за МБТЕ примерно соответствует $1250 за 1000 куб. м.