«Новатэк» ожидает скачка цен на газ в случае отказа ЕС от импорта СПГ из России

Несмотря на рост предложения, Россия сможет перенаправить поставки в Азию, считают эксперты
Василий Милькин
Николай Михальченко / ТАСС
Николай Михальченко / ТАСС

Отказ ЕС от импорта СПГ из России приведет к скачку цен на газ в мире, сопоставимому с ростом в 2022 г. Об этом заявил 30 октября на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. «ЕС включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. <...> Будет беспрецедентный взлет цен. И больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель. Вспомните 2022 год, когда цены доходили до $35 за МБТЕ (1 млн британских тепловых единиц)», – сказал он. $35 за МБТЕ примерно соответствует $1250 за 1000 куб. м.

Михельсон отметил, что на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. «Эти объемы просто пойдут на другие рынки, исключить их из мирового газового баланса просто невозможно», – подчеркнул он.

