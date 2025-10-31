Ассортимент конфет со вкусом алкоголя за год увеличился почти на четверть

Ассортимент конфет со вкусом алкоголя (например, бренди, ликера, рома) в российской рознице с июля 2024 г. по июнь 2025 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,6% – до 228 позиций, подсчитала исследовательская компания NTech по запросу «Ведомостей». Продажи таких конфет за это же время выросли на 50,6% в рублях и на 12,8% в килограммах. Абсолютные данные в NTech не приводят, отмечая, что их объем реализации небольшой, так как эта ниша, по словам ее аналитика Леонида Ардалионова, еще формируется. Несмотря на появление новинок, на три самых популярных продукта, по его словам, приходится 31% продаж, а их динамика в денежном выражении превышает 95% год к году.