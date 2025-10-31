Газета
Главная / Бизнес /

Ассортимент конфет со вкусом алкоголя за год увеличился почти на четверть

Их популярность растет на фоне увеличения спроса на премиальные крепкие напитки
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ассортимент конфет со вкусом алкоголя (например, бренди, ликера, рома) в российской рознице с июля 2024 г. по июнь 2025 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,6% – до 228 позиций, подсчитала исследовательская компания NTech по запросу «Ведомостей». Продажи таких конфет за это же время выросли на 50,6% в рублях и на 12,8% в килограммах. Абсолютные данные в NTech не приводят, отмечая, что их объем реализации небольшой, так как эта ниша, по словам ее аналитика Леонида Ардалионова, еще формируется. Несмотря на появление новинок, на три самых популярных продукта, по его словам, приходится 31% продаж, а их динамика в денежном выражении превышает 95% год к году.

По данным же «Нильсена», реализация шоколадных конфет с алкогольными вкусами с июля 2024 г. по июнь 2025 г. сократилась в натуральном выражении на 5% год к году. В то же время в отдельные месяцы наблюдался рост. Так, с июля по октябрь прошлого года этот показатель увеличился на 64% в денежном и на 41% в натуральном выражении.

