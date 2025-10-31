EMC покупает 75% сети клиник «Семейный доктор»

Конечными владельцами АО «Семейный доктор» на конец 2024 г. выступали Владислав Тимохин (ему принадлежало 75%) и Юлия Графова (25%), говорится в пояснительной записке к отчету компании по РСБУ. Выручка общества по итогам 2024 г. составила 7 млрд руб., увеличившись за год примерно на 17,5%. Чистая прибыль выросла за этот период на 49% до 2 млрд руб. Вероятнее всего, свою долю EMC продал именно Тимохин. По крайней мере, в сообщении приводится комментарий Графовой как акционера и гендиректора «Семейного доктора». Она уверяет, что компания продолжит работать в массовом сегменте оказания медуслуг. Изменение их стоимости, по ее словам, не планируется.