EMC покупает 75% сети клиник «Семейный доктор»Но объединять их бизнесы пока не планируется
МКПАО «Юнайтед медикал груп» (ЮМГ, управляет частными клиниками EMC) объявила о покупке 75% долей в АО «Семейный доктор». Эта сеть насчитывает 16 клиник в Москве, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпитальный центр.
Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службой. После ее завершения управлять «Семейным доктором» продолжит действующий менеджмент клиники, указывают в EMC.
Бизнесы будут развиваться самостоятельно, подчеркивается в ее сообщении. Сама EMC позиционируется как премиальная сеть, ее партнер работает в массовом сегменте.
При EBITDA «Семейного доктора» в 2,5 млрд руб. стоимость 75%-ной доли могла составить 6,5–9 млрд руб. без учета долга, полагает управляющий партнер консалтинговой компании ДМГ Владимир Гераскин. Гендиректор Eqiva Дарья Шубина говорит о 12,6–13,7 млрд руб. В своем Telegram-канале она обратила внимание на то, что EMC 30 октября 2025 г. раскрыла информацию о получении займа на сумму «не более 13,5 млрд руб.».
Сеть «Семейный доктор» создана в 2022 г. По итогам прошлого года она заняла десятое место в рейтинге «ТОП-200 частных многопрофильных клиник России» издания Vademecum с выручкой 7,9 млрд руб. В EMC ожидают, что в 2025 г. этот показатель будет на уровне 9,3 млрд руб.
Конечными владельцами АО «Семейный доктор» на конец 2024 г. выступали Владислав Тимохин (ему принадлежало 75%) и Юлия Графова (25%), говорится в пояснительной записке к отчету компании по РСБУ. Выручка общества по итогам 2024 г. составила 7 млрд руб., увеличившись за год примерно на 17,5%. Чистая прибыль выросла за этот период на 49% до 2 млрд руб. Вероятнее всего, свою долю EMC продал именно Тимохин. По крайней мере, в сообщении приводится комментарий Графовой как акционера и гендиректора «Семейного доктора». Она уверяет, что компания продолжит работать в массовом сегменте оказания медуслуг. Изменение их стоимости, по ее словам, не планируется.
Приобретение «Семейного доктора» позволит обеим компаниям «объединить усилия в построении многопрофильного мультисегментного медицинского бизнеса», приводятся в сообщении слова генерального директора EMC Андрея Яновского. Гераскин полагает, что сделка позволит этой группе расширить клиентскую базу.
Выручка EMC по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 3% год к году до 25,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 9,7% до 10,4 млрд руб. В феврале 2024 г. акционеры ЮМГ, включая Игоря Шилова, продали свои акции менеджменту. Среди них – Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха.