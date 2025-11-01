Газета
Главная / Бизнес /

Цена на медь в 2026 году может подскочить почти на четверть

Росту котировок способствует увеличение дефицита металла на мировом рынке
Василий Милькин
Текущий рост цен на металл вызван временными факторами – несколькими крупными авариями на медных рудниках
Текущий рост цен на металл вызван временными факторами – несколькими крупными авариями на медных рудниках / Михаил Воскресенский / РИА Новости

Средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню этого года. Такой прогноз приводится в обзоре рынков металлов аналитической компании «Эйлер» (есть у «Ведомостей»). В 2025 г. средняя стоимость меди, по прогнозу аналитиков «Эйлера», составит $9916/т, что на 8% больше показателя прошлого года. В 2024 г. цена на металл также выросла на 8%, составив $9151/т.

В обзоре отмечается, что в 2022–2023 гг. рынок меди оставался сбалансированным, но по итогам 2024 г., несмотря на падение индексов промышленного производства ключевых мировых экономик, возник дефицит предложения – около 1% от мирового спроса. Спрос на медь в мире в 2025 г. уже вырос на 8% и достиг 15,8 млн т, следует из обзора. Таким образом, дефицит предложения составил примерно 158 000 т.

