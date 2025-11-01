Цена на медь в 2026 году может подскочить почти на четверть

Средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню этого года. Такой прогноз приводится в обзоре рынков металлов аналитической компании «Эйлер» (есть у «Ведомостей»). В 2025 г. средняя стоимость меди, по прогнозу аналитиков «Эйлера», составит $9916/т, что на 8% больше показателя прошлого года. В 2024 г. цена на металл также выросла на 8%, составив $9151/т.