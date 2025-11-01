Генеративный ИИ принесет ритейлу до 160 млрд рублей прибыли к 2030 году

Генеративный ИИ принесет ритейлу до 160 млрд рублей прибыли к 2030 годуОколо трети компаний уже экспериментируют с этими нейросетями, которые могут самостоятельно создавать контент
Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (генИИ) к 2030 г. может принести российскому ритейлу и интернет-торговле до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно, подсчитали «Яков и партнеры» и Nielsen. В сегменте потребительских товаров ожидаемый эффект ниже – 60–100 млрд руб. в год. Эксперты связывают рост прежде всего с внедрением решений для прогнозирования спроса и автоматизации маркетинговых процессов. В исследовании оценивался уровень цифровой зрелости 100 крупнейших российских компаний в розничной торговле и производстве потребительских товаров (CPG).
По данным отчета, около 70% компаний уже перешли от стадии экспериментов к масштабированию цифровых решений. Средний объем инвестиций в цифровизацию составляет 1,1% выручки, а 95% проектов реализуются собственными силами. На горизонте 3–5 лет цифровизация способна обеспечить дополнительный прирост EBITDA на уровне 10–13% в розничной торговле и 8–10% в CPG, говорится в отчете. В расчет включены эффекты от внедрения генеративного ИИ, роботизации и новых цифровых бизнес-моделей.