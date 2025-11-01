Генеративный ИИ принесет ритейлу до 160 млрд рублей прибыли к 2030 году

Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (генИИ) к 2030 г. может принести российскому ритейлу и интернет-торговле до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно, подсчитали «Яков и партнеры» и Nielsen. В сегменте потребительских товаров ожидаемый эффект ниже – 60–100 млрд руб. в год. Эксперты связывают рост прежде всего с внедрением решений для прогнозирования спроса и автоматизации маркетинговых процессов. В исследовании оценивался уровень цифровой зрелости 100 крупнейших российских компаний в розничной торговле и производстве потребительских товаров (CPG).