Консультанты отмечают рост «серого» номерного фонда в Сочи

На долю Сочи приходится 41% всего номерного фонда Краснодарского края, отмечают в CORE.XP. Но и по всей России к 1 сентября 2025 г. классификацию прошли далеко не все средства размещения. Росаккредитация 28 августа 2025 г. сообщала, что ее получили три четверти всех гостиниц и отелей. Часть объектов все же не смогла пройти процедуру из-за несоответствия требованиям или особенностей юридического статуса, поясняет заместитель директора управленческого консалтинга CORE.XP Никита Курносов. Среди причин представитель компании называет расположение на территориях с ограничениями (включая особо охраняемые природные территории), регистрация юрлица как ИП с видом деятельности «сдача жилья в аренду», а не гостиничный бизнес. Он также указывает на технические проблемы с сайтом и приложением, которые не выдержали наплыва заявок в последние допустимые дни прохождения классификации. Сыграла роль и низкая осведомленность отельеров о процессе: некоторые из них рассчитывали, что их включат в реестр автоматически, так как они уже проходили регистрацию ранее.