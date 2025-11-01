Консультанты отмечают рост «серого» номерного фонда в Сочи

Консультанты отмечают рост «серого» номерного фонда в СочиОколо 40% гостиниц на курорте пока не прошли обязательную классификацию
Общий номерной фонд Сочи, включая апартаменты и квартиры под сдачу, в январе – сентябре 2025 г. увеличился в 3,6 раза год к году, но количество объектов размещения – гостиниц, апарт-отелей и т. д. – выросло лишь на 15%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, с которым ознакомились «Ведомости».
Такое расхождение она связывают с появлением не прошедших обязательную классификацию новых объектов и «частного сектора» – апартаментов, гостевых домов и пр. Абсолютные цифры в документе не приводятся, там лишь сказано , что на сентябрь 2025 г. в городе насчитывалось более 107 000 номеров в гостиничных объектах, прошедших классификацию. Это на 18,1% больше, чем в 2018 г., когда была запущена данная программа.
Но одновременно, по данным CORE.XP, доля неклассифицированного фонда увеличилась за тот же период с 7 до 20%. В Commonwealth Partnership (CMWP) оценивают ее в 17% на начало 2025 г. Но если говорить о количестве гостиниц и других подобных объектов, то 40% из них, или 477, к октябрю 2025 г. не прошли классификацию, отмечает старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма этой компании Ирина Акутова.
Большинство из них, по ее словам, относится к категории «без звезд». За первые десять месяцев 2025 г. в Сочи (включая поселок городского типа Сириус) открылось три новых классифицированных отеля категории 3–5* на 700 номеров, утверждает партнер NF Group Ольга Широкова. По подсчетам ее компании, по данным на октябрь в городе функционировало 115 таких средств размещения на 22 100 номеров. По итогам 2025 г. номерной фонд в этой категории должен прирасти на 1500 комнат – это на 60–70% больше, чем было годом ранее, отмечает Широкова.
Обязательная классификация гостиниц законодательно появилась в 2018 г., но с 1 января 2025 г. начали действовать новые правила, уточнил представитель CORE.XP. Теперь все объекты размещения – не только гостиницы и санатории, но и базы отдыха, хостелы, кемпинги, глэмпинги – должны проходить классификацию по единой системе. Процесс состоит из двух этапов. Первый является обязательным. По данным представителя компании, владельцы сами проводят оценку по критериям, заполняют анкету и загружают документы на специальный сайт. После этого Росаккредитация проверяет данные и вносит объект в Единый реестр средств размещения.
Второй этап – добровольный, он возможен только при успешном завершении предыдущего и заключается в присвоении категории (звезд) санаториям и гостиницам. Получить классификацию было необходимо до 1 сентября. Если объект не был зарегистрирован, он теряет право вести гостиничную деятельность и размещать рекламу. С 6 сентября 2025 г. начали действовать штрафы за работу без классификации.
На долю Сочи приходится 41% всего номерного фонда Краснодарского края, отмечают в CORE.XP. Но и по всей России к 1 сентября 2025 г. классификацию прошли далеко не все средства размещения. Росаккредитация 28 августа 2025 г. сообщала, что ее получили три четверти всех гостиниц и отелей. Часть объектов все же не смогла пройти процедуру из-за несоответствия требованиям или особенностей юридического статуса, поясняет заместитель директора управленческого консалтинга CORE.XP Никита Курносов. Среди причин представитель компании называет расположение на территориях с ограничениями (включая особо охраняемые природные территории), регистрация юрлица как ИП с видом деятельности «сдача жилья в аренду», а не гостиничный бизнес. Он также указывает на технические проблемы с сайтом и приложением, которые не выдержали наплыва заявок в последние допустимые дни прохождения классификации. Сыграла роль и низкая осведомленность отельеров о процессе: некоторые из них рассчитывали, что их включат в реестр автоматически, так как они уже проходили регистрацию ранее.
Одноверменно в CORE.XP отмечают рост «серого» сектора – сюда аналитики относят все объекты размещения, не включенные в официальный реестр Росаккредитации.
По данным компании, среди общего номерного фонда Сочи его доля увеличилась с 48% в 2018 г. до 61% в 2025 г. Количество неклассифицированных объектов выросло, но сдержанно, отмечают в компании. По мнению CORE.XP, это объясняется в том числе увеличением масштаба новых проектов и выводом на рынок ряда комплексов, которые реализовывались по схеме продажи номеров розничным инвесторам.
Так, в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отмечают заметное увеличение числа представленных там апартаментов (они не учитываются в реестре). За девять месяцев 2025 г. количество таких предложений, по словам представителя сервиса, выросло вдвое год к году. Но он объясняет такую динамику активным переходом рынка в онлайн-среду. Всего же число объектов размещения в Сочи на «Островке» за тот же период прибавило 47%.