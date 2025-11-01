В сети товаров для дома и ремонта OBI в России сменился гендиректор

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что отдельные юридические лица сети гипермаркетов OBI будут консолидированы и все розничные операции будут переведены на новое юридическое ООО «ДомЛента». Для управления ранее действовавшими юридическими лицами назначен гендиректор, который обеспечит их подготовку к поэтапной ликвидации, в частности завершение расчетов с поставщиками, инвентаризацию товарных запасов и т. д., уточняет эксперт. По его словам, этим целям соответствует и опыт Матьянова на позиции директора по обеспечению бизнеса.