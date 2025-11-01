В сети товаров для дома и ремонта OBI в России сменился гендиректор

В сети товаров для дома и ремонта OBI в России сменился гендиректорЕе бывший руководитель Светлана Можаева осталась только в новой «дочке» «Ленты»
Генеральным директором ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» с 31 октября 2025 г. стал Владимир Матьянов, заметили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». Эти компании управляют одной из крупнейших российских сетей товаров для дома и ремонта OBI.
Матьянов сменил в этой должности Светлану Можаеву, возглавившую OBI в мае 2025 г. Она пришла туда из сети оф-прайс магазинов Familia, где проработала 14 лет.
На конец 2023 г. человек с ФИО Мартьянова числился директором по обеспечению бизнеса и заместителем гендиректора АО «Воркутауголь», одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Раньше она принадлежала «Северстали» Алексея Мордашова. Но в 2022 г. та продала «Воркутауголь» группе «Русская энергия» (входит в корпорацию AEON).
После продажи актива Матьянов остался в «Воркутаугле», сообщили «Ведомостям» в «Севергрупп» Мордашова. Дальнейшую его карьеру там не комментируют, так как она уже не связана с «Северсталью», пояснил представитель «Севергрупп». В «Воркутаугле» на запрос «Ведомостей» не ответили. В OBI от комментариев отказались.
В то же время Можаева остается гендиректором ООО «Домлента» – компании, зарегистрированной 16 октября 2025 г., следует из «СПАРК-Интерфакса». Ее соучредителями выступили сеть «Лента» (у нее 90%) и ООО «Центр-холдинг». Единственный владелец последнего – Альберт Каноков, сын сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
«Лента» входит в «Севергрупп» Мордашова, куда относится и «Северсталь». Именно с «Севергрупп» источники издания Shopper’s и «Коммерсанта» связывали новых владельцев OBI. С весны 2025 г. контроль над основными юрлицами OBI получило ООО «Гермес», его владелец – малоизвестный на рынке Владимир Захватошин.
«Домлента» может быть новым названием для сети OBI. Так предполагали собеседники «Коммерсанта», комментируя регистрацию в сентябре 2025 г. «Лентой» доменов с названием «Домлента». Они указывали, что это наименование может стать суббрендом продуктовой сети.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что отдельные юридические лица сети гипермаркетов OBI будут консолидированы и все розничные операции будут переведены на новое юридическое ООО «ДомЛента». Для управления ранее действовавшими юридическими лицами назначен гендиректор, который обеспечит их подготовку к поэтапной ликвидации, в частности завершение расчетов с поставщиками, инвентаризацию товарных запасов и т. д., уточняет эксперт. По его словам, этим целям соответствует и опыт Матьянова на позиции директора по обеспечению бизнеса.
В 2024 г. OBI заняла восьмое место среди сетей по продаже мебели, товаров для дома и ремонта, по данным Infoline. Ее выручка увеличилась на 4,2% до 24,6 млрд руб.