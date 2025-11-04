Самый городской транспорт: метрополитены мира в цифрах и графиках

В 2000 г. в мире было не менее 106 городов с метро, за 25 лет их число выросло почти вдвое, а доля городов Азии от общего числа увеличилась с 26% (28 городов) до 48% (100). В Европе за это время появилось лишь шесть новых метрополитенов, в США – два, в России – один (в Казани в 2005 г.).