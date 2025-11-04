Самый городской транспорт: метрополитены мира в цифрах и графиках

Самый городской транспорт: метрополитены мира в цифрах и графиках135 лет назад появилась первая «подземка»
4 ноября 1890 г. в Лондоне открылась первая в мире подземная железная дорога – метро. Появившись в Европе и получив широкое распространение в США, сейчас этот вид городского транспорта наиболее активно развивается в странах Азии и особенно – в Китае. Где находится самый протяженный и загруженный метрополитен – в инфографике «Ведомостей».
Сегодня метро есть как минимум в 208 городах 62 стран мира. Совокупно оно включает не менее 922 веток, 15 892 станций, а его общая протяженность достигает 23 500 км – свыше половины экватора Земли и на 10% больше экватора Марса.
В первые десятилетия после запуска метро в Великобритании «подземки» появлялись в городах Европы и США, а в 1935 г. произошел запуск московского метрополитена, который был назван в честь Владимира Ленина.
Начиная с 1980-х метро активно начинает строиться в Азии, а уже в XXI в. все больше новых метрополитенов запускается именно в городах этой части света.
В 2000 г. в мире было не менее 106 городов с метро, за 25 лет их число выросло почти вдвое, а доля городов Азии от общего числа увеличилась с 26% (28 городов) до 48% (100). В Европе за это время появилось лишь шесть новых метрополитенов, в США – два, в России – один (в Казани в 2005 г.).
С начала 2000-х увеличилось число метрополитенов в Турции и странах Ближнего Востока – доля городов этого региона от общего числа выросла с 3,7% до 6,7%.
Среди последних десяти открытых метрополитенов сразу четыре расположены в городах Индии, а в 2023 г. была запущена система легкого метро на Гавайских островах (США).
Всего в пятерку стран – лидеров по числу городов с метро входят Китай (51 с учетом Тайваня), Индия (19), США (13), Япония (12) и Бразилия (8). Россия на шестом месте с семью городами (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Казань).
С резким ростом темпов строительства метро в Азии за последние десять лет его общая протяженность выросла вдвое. Совокупный пассажиропоток, по данным Международной ассоциации общественного транспорта (UITP), увеличился с 43,7 млрд поездок в год в 2013 г. до 58 млрд в 2023 г. По оценке организации, не будь пандемии коронавируса и последовавшего за ней обвала пассажиропотока из-за карантинных ограничений, в 2023 г. число поездок могло бы превысить 70 млрд.
Китай строит самое протяженное метро на планете: при доли в 25% от общего числа городов с метрополитеном на него приходится 50% от общей протяженности (почти 12 000 км). Россия находится на пятом месте по этому показателю с 770 км, 560 км из которых приходится на Москву (включая МЦК).
Российская столица делит седьмое место по общей протяженности с Шэньчжэнем, а тройку лидеров составляют китайские Пекин (879 км), Ханчжоу (808) и Шанхай (768).
В среднем в городах Азии и США строят более длинные ветки метро, а в Европе и постсоветском пространстве – короткие. Наибольшее расстояние между станциями, как правило, в США, а наименьшее – в европейских городах.
Наибольшим числом веток могут похвастаться Нью-Йорк, Пекин и Сеул. В 50 городах мира только одна ветка метро, в 41 – две, в 35 – три. Только в 23 городах мира есть метро, включающее десять веток и более. В среднем самые длинные ветки в китайских Цзиньхуа (59,3 км) и Вэньчжоу (58,3), а короткие – в сицилийской Катании (10,5) и японском Кобе (10,6).
Нью-Йорк и Пекин также являются лидерами по числу станций метро. В иранском Карадже есть метро с одной веткой, на которой расположены всего четыре станции, а в индийской Патне – одна ветка с тремя станциями. Всего в Китае расположены 41% всех станций метро в мире, в США – 6,3%, а в Японии – 4,9%. Московская сеть метро насчитывает 306 станций, включая 31 станцию МЦК, с 2010 г. она выросла в 1,7 раза.
UITP оценивала в 58% долю стран Азии от общего количества поездок на метро в 2023 г. Почти 45% глобального пассажиропотока приходится на города Китая, еще 7% – на Японию и 4% – на Южную Корею.
Наибольшее число поездок в год совершается в Шанхае (3,8 млрд), Пекине (3,6) и Токио (3,4).
Самое загруженное метро – в трех городах Африки (Каир, Алжир и Лагос), а наименее – в Северной Америке и на Ближнем Востоке.
В страновом разрезе наиболее загруженное метро в Египте, Венгрии и Колумбии, а наименее – в Индонезии, Вьетнаме и Катаре.
В топ-5 городов с самым загруженным метро входят столица Египта Каир (13,7 млн поездок на 1 км), французский Лион (12 млн), бразильский Сан-Паулу (9,8 млн), японский Токио (9,76) и венгерский Будапешт (8,5 млн). Самое свободное метро – в американских Лос-Анджелесе и Гонолулу (по 0,05 млн), Сан-Хуане (0,06 млн) и Кливленде (0,1 млн), а также в индийском Нави Мумбаи (0,08 млн).
В последние годы активно увеличивается распространение беспилотного метро, в 2023 г. его протяженность составила 11% от общей протяженности метро, следует из данных UITP. Всего хотя бы одна полностью автоматизированная линия на тот момент была в 60 городах мира. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 57% всех автоматизированных линий метро и 67% протяженности всей сети.