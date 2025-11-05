Лизинговые компании стали чаще продавать изъятую у клиентов автотехнику

Лизинговые компании стали чаще продавать изъятую у клиентов автотехникуБолее дешевые автомобили находят спрос у бизнеса в непростой макроэкономической обстановке
Количество продаваемой после изъятия у предыдущих клиентов автотехники лизинговыми компаниями в месяц стало превышать объем изымаемых автомобилей. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель комитета по автолизингу и спецтехнике Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) Александр Николаенко и подтвердили представители компаний.
О наличии такой тенденции также говорят директор управления маркетинга «Сбербанк лизинга» Марина Андреева и директор по развитию «Газпромбанк лизинга» Вячеслав Михайлов.
