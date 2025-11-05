РЖД заявила об улучшении ситуации с отказами клиентов от перевозки

Отправители не предъявили к перевозке по железной дороге в сентябре более 16 млн т грузов по согласованным заявкам. Об этом журналистам рассказала заместитель генерального директора РЖД – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Ирина Магнушевская. Данное значение на 18% меньше по сравнению с сентябрем 2024 г.