РЖД заявила об улучшении ситуации с отказами клиентов от перевозки

РЖД заявила об улучшении ситуации с отказами клиентов от перевозкиНа ней сказалась поддержка угольщиков и меры по организации транспортировки сырья
Отправители не предъявили к перевозке по железной дороге в сентябре более 16 млн т грузов по согласованным заявкам. Об этом журналистам рассказала заместитель генерального директора РЖД – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Ирина Магнушевская. Данное значение на 18% меньше по сравнению с сентябрем 2024 г.
Погрузка на сети РЖД в сентябре, по данным компании, снизилась на 3,3% в годовом выражении до 91,4 млн т.
