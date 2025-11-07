Сергей Шойгу в Красноярске приступил к «сибиризации» России

Сергей Шойгу в Красноярске приступил к «сибиризации» РоссииПервые объекты кластера критических металлов в Ангаро-Енисейском регионе должны пустить в 2027 г.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России, сославшись на идею профессора НИУ ВШЭ политолога Сергея Караганова. Тот также приехал в город. По словам Шойгу, из всех национальных проектов, так или иначе касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации, «сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России».
Такими словами Шойгу отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в создаваемый кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. По словам Кобзева, в Приангарье есть 11 крупных месторождений с «уникальными» запасами.
«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – «сибиризация». Давно надо было это сделать», – заметил Шойгу. Он уточнил, что по планам 1933 г. «из шести ГЭС на Ангаре построено четыре». «Причем все шесть должны были быть построены, на память говорю, по-моему, к 1948 г.», – заявил секретарь Совбеза. Он добавил, что не хотел бы, «чтобы у всех сложилось впечатление, что мы возвращаемся туда». «В 1981-й или, не дай бог, в 1933 г. Все-таки нам надо двигаться вперед», – сказал Шойгу.
Обсуждению перспектив развития кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе и была посвящена его встреча с научным сообществом в библиотеке Сибирского федерального университета. Целью кластера, по словам секретаря Совбеза, является создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада. «Проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента России», – обратил внимание Шойгу.
По предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера превысит 700 млрд руб. По словам секретаря Совбеза, проектный офис заключил семь соглашений о сотрудничестве по развитию кластера, среди партнеров – госкорпорации «Росатом» и «Ростех», компании «Русал», «Трансмашхолдинг» и др. Запуск первых объектов кластера планируется в 2027 г., сейчас ведутся переговоры по привлечению новых партнеров, в том числе из ключевых стран Глобального Юга, добавил Шойгу.
Дорожная карта по редкоземельным металлам
«В основе новой экономической модели, приходящей на смену свободному рынку 1990-х, находятся центры знаний, тесно связанные с производством. Еще раз повторюсь: центры знаний, а значит, науки, образования, связанные с производством. Университеты, академические институты, малые и большие компании большой Сибири должны являться звеньями единой сети», – подчеркнул он.
Среди объектов кластера, которые будут запущены в первую очередь, – научно-исследовательские инжиниринговые центры, в том числе центр аддитивного материаловедения при поддержке «Росатома», НИЦ «Курчатовский институт» и Менделеевского университета. В 2028 г. планируется открыть центр исследования и разработок новых материалов и веществ для систем накопления энергии, этот проект реализуется силами «Росатома» и Сибирского федерального университета.
«Здесь мы видим возможность широкой кооперации с институтами Сибирского отделения РАН, МФТИ, «Сколтехом» <...> Также в периметре проекта появится инжиниринговый центр по технологиям извлечения и производства тяжелых редкоземельных металлов и несколько центров и лабораторий, связанных с промышленным и искусственным интеллектом», – заявил Шойгу.
В Красноярске он также осмотрел площадку будущего Инновационного научно-технологического центра кластера глубокой переработки критических металлов. Вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым Шойгу посетил объекты для размещения инфраструктуры центра и здание котельной. В нем секретарю Совбеза продемонстрировали работу установки комплексной переработки руды и шлаков.