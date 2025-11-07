Сергей Шойгу в Красноярске приступил к «сибиризации» России

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – «сибиризация». Давно надо было это сделать», – заметил Шойгу. Он уточнил, что по планам 1933 г. «из шести ГЭС на Ангаре построено четыре». «Причем все шесть должны были быть построены, на память говорю, по-моему, к 1948 г.», – заявил секретарь Совбеза. Он добавил, что не хотел бы, «чтобы у всех сложилось впечатление, что мы возвращаемся туда». «В 1981-й или, не дай бог, в 1933 г. Все-таки нам надо двигаться вперед», – сказал Шойгу.