Крыловский ГНЦ стал основным подрядчиком Минпромторга по судостроению

Крыловский ГНЦ стал основным подрядчиком Минпромторга по судостроениюПоловина проектов связана с наработкой технологического задела по судам для Арктики и Севморпути
С января 2025 г. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) заключило с Минпромторгом 10 контрактов на 2,06 млрд руб. Предприятие стало крупнейшим подрядчиком ведомства по количеству сделок на разработки для гражданского судостроения, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Основанный в 1894 г. в Санкт-Петербурге КГНЦ занимается фундаментальными исследованиями в области судостроения и смежных отраслей. Объем госзаказа для гражданского судостроения в этом году стал для него максимальным за последние пять лет. Так, в 2024 г. КГНЦ был исполнителем по шести госконтрактам Минпромторга на общую сумму 1,4 млрд руб., в 2023 и 2022 гг. – по трем, на 363 млн и 2,035 млрд руб. соответственно, в 2021 г. – по шести (1,4 млрд руб.), в 2020 г. – снова по трем (130 млн руб.).