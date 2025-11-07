Крыловский ГНЦ стал основным подрядчиком Минпромторга по судостроению

Основанный в 1894 г. в Санкт-Петербурге КГНЦ занимается фундаментальными исследованиями в области судостроения и смежных отраслей. Объем госзаказа для гражданского судостроения в этом году стал для него максимальным за последние пять лет. Так, в 2024 г. КГНЦ был исполнителем по шести госконтрактам Минпромторга на общую сумму 1,4 млрд руб., в 2023 и 2022 гг. – по трем, на 363 млн и 2,035 млрд руб. соответственно, в 2021 г. – по шести (1,4 млрд руб.), в 2020 г. – снова по трем (130 млн руб.).