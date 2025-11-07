Газета
Главная / Бизнес /

Профильная ассоциация просит упорядочить работу вендинговых автоматов в школах

Из-за разночтений в нормативных документах поставщикам сложнее продавать свою продукцию в учебных заведениях
Полина Гриценко
Татьяна Акиншина
Оксана Король / ТАСС
Оксана Король / ТАСС

Союз операторов торговых автоматов в конце октября направил заместителю председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяне Буцкой свои предложения по организации питания школьников с помощью вендинговых автоматов. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Буцкая его получение подтвердила.

К идее правильного питания в учебных заведениях она относится положительно, но, по ее словам, необходимо понять, как будут предлагаемые механизмы встроены в систему питания детей.