Аналитики прогнозируют увеличение выручки и прибыли «Газпрома» в 2027–2029 годах

54 млрд куб. м – это, согласно прогнозу аналитиков компании, объем поставок «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и строящемуся «дальневосточному маршруту» в 2027 г., а в 2030 г. этот экспорт может немного вырасти – до 56 млрд куб. м. Поставки в западном направлении (ЕС и Турция) в 2025–2029 гг. будут стабильны – на уровне 37 млрд куб. м в год.