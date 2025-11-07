Газета
Главная / Инвестиции /

Аналитики прогнозируют увеличение выручки и прибыли «Газпрома» в 2027–2029 годах

Для этого потребуется и увеличение экспорта газа в Китай, и рост цен на газ в России
Василий Милькин
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Рост объема трубопроводного экспорта российского газа в Китай до 54–56 млрд куб. м в год позволит «Газпрому» увеличить выручку по МСФО в 2029 г. на 20% к уровню 2024 г. до 12,8 трлн руб. м, а чистую прибыль – на 23% до 1,5 трлн руб. м. Об этом говорится в исследовании аналитической компании «Эйлер».

54 млрд куб. м – это, согласно прогнозу аналитиков компании, объем поставок «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и строящемуся «дальневосточному маршруту» в 2027 г., а в 2030 г. этот экспорт может немного вырасти – до 56 млрд куб. м. Поставки в западном направлении (ЕС и Турция) в 2025–2029 гг. будут стабильны – на уровне 37 млрд куб. м в год.

