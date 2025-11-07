Газета
Депутаты предложили ограничить долю собственных марок у торговых сетей

Впрочем, без них производители не смогут закрыть потребности рынка по некоторым категориям товаров, указывают эксперты
Линда Журавлева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Доля товаров собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте ритейлеров не должна превышать 25%. Такие правки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предложили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Сам документ размещен 6 ноября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Если эта инициатива будет принята, то она вступит в силу 1 сентября 2026 г.

Месяцем ранее с похожим предложением уже выступал «Руспродсоюз». В своем обращении в правительство 30 сентября организация настаивала, что доля СТМ по продовольственным товарам у сетей не должна превышать 25% в одной категории. Это, как объясняли там, позволит сохранить разнообразие на полках и защитить национальные бренды. Доля СТМ в продуктах питания и сейчас составляет около 25%, указывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Авторы инициативы от «Справедливой России», в свою очередь, утверждают, что она стремительно растет. По их данным, в сети «Вкусвилл» она достигает 95% от всего ассортимента, в «Да!» (входит в «О’кей групп») – 50%, в «Чижике» – 47%, а в «Пятерочке» и «Перекрестке» – около 24%.

