Депутаты предложили ограничить долю собственных марок у торговых сетей

Месяцем ранее с похожим предложением уже выступал «Руспродсоюз». В своем обращении в правительство 30 сентября организация настаивала, что доля СТМ по продовольственным товарам у сетей не должна превышать 25% в одной категории. Это, как объясняли там, позволит сохранить разнообразие на полках и защитить национальные бренды. Доля СТМ в продуктах питания и сейчас составляет около 25%, указывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Авторы инициативы от «Справедливой России», в свою очередь, утверждают, что она стремительно растет. По их данным, в сети «Вкусвилл» она достигает 95% от всего ассортимента, в «Да!» (входит в «О’кей групп») – 50%, в «Чижике» – 47%, а в «Пятерочке» и «Перекрестке» – около 24%.