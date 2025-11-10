Структура Кремлева и его партнера занялась фитнес-снеками

Стартовая мощность завода будет составлять 1500 т, или 30 млн снеков в год, но по мере расширения ассортимента эти показатели будут расти, считает он. Впрочем, место для размещения предприятия пока не определено, среди возможных вариантов – Московская область, Поволжье и Кавказ. Ранее эти компании выпуском продуктов питания не занимались. Представитель Bioniq говорит, что фитнес-снеки появятся в продаже уже в следующем году, они будут представлены в интернет-магазинах самих производителей, на маркетплейсах и в офлайн-рознице.