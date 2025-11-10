Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Структура Кремлева и его партнера занялась фитнес-снеками

Этот рынок в последние годы активно развивается, но темпы роста начали замедляться
Валерия Кузьменко
Freepik
Freepik

Медтехкомпания Bioniq и принадлежащий бизнесмену Умару Кремлеву и его партнеру производитель биологически активных добавок (БАД) Ipsum будут вместе выпускать фитнес-снеки. Об этом «Ведомостям» рассказали сами стороны. По словам представителя первой, партнеры договорились вложить 250 млн руб. в строительство фабрики, на которой планируется изготавливать протеиновые батончики, суфле и электролитный мармелад.

Стартовая мощность завода будет составлять 1500 т, или 30 млн снеков в год, но по мере расширения ассортимента эти показатели будут расти, считает он. Впрочем, место для размещения предприятия пока не определено, среди возможных вариантов – Московская область, Поволжье и Кавказ. Ранее эти компании выпуском продуктов питания не занимались. Представитель Bioniq говорит, что фитнес-снеки появятся в продаже уже в следующем году, они будут представлены в интернет-магазинах самих производителей, на маркетплейсах и в офлайн-рознице.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте